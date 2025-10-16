Tentato femminicidio a Canicattini. il Pd: “Le istituzioni hanno fallito. Non è un dramma privato ma un collasso del sistema di protezione”

“Il tentato femminicidio che ha scosso la comunità di Canicattini non è un dramma privato, ma l’ennesima, gravissima riprova del collasso del sistema di protezione nella nostra provincia, e non solo. Non permetteremo che si trasformi in una statistica da archiviare. La nostra condanna è dura e diretta, senza mediazioni politiche: le istituzioni hanno fallito”. A dichiararlo sono Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale del Partito Democratico, e Francesca Silluzio, responsabile Welfare, Diritti, Beni Comuni e Parità di genere nella segreteria provinciale del Pd.

Parole dure, che puntano il dito contro un sistema giudicato ormai inadeguato a tutelare le donne vittime di violenza. “Non ci si può più nascondere dietro la retorica dei tavoli tecnici o dietro l’alibi della complessità burocratica – aggiungono Gerratana e Silluzio –. Non ci sono scuse per un sistema che lascia le donne sole di fronte alla violenza. È inaccettabile che i Centri Antiviolenza, presidi vitali sul territorio, siano stati vergognosamente estromessi dalla rete provinciale, trasformando di fatto la tutela in un miraggio”.

I due esponenti dem chiedono un cambio di passo immediato e una presa di responsabilità collettiva: “Chiediamo con forza che le istituzioni, a tutti i livelli, si mobilitino per garantire l’attivazione dei servizi: servono risorse immediate, il ripristino della rete antiviolenza e una formazione obbligatoria per ogni operatore coinvolto. Non è più tempo di rinvii o dichiarazioni di facciata”.

Il Pd provinciale di Siracusa annuncia inoltre che chiederà con la massima urgenza un incontro con il Prefetto “per esigere un piano d’azione concreto, rapido e verificabile”, con l’obiettivo di definire interventi reali di protezione e prevenzione sul territorio.

“La violenza di genere non può essere derubricata a emergenza episodica – concludono Gerratana e Silluzio –. È il sintomo di un sistema che sta crollando, e che solo con responsabilità politica, mezzi adeguati e rispetto del lavoro dei centri antiviolenza potrà essere ricostruito”.