Tentato femminicidio a Canicattini, Passarello non risponde al Gip e chiede scusa

Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee Paolo Passarello, il 34enne di Avola, nel Siracusano, fermato per il tentato omicidio della sua ex fidanzata, accoltellata lunedì scorso a Canicattini Bagni.

L’indagato, il cui interrogatorio era saltato in fase di convalida della misura cautelare per essersi sottoposto a un intervento chirurgico a una mano, nel corso dell’udienza davanti al gip del Tribunale di Siracusa, ha chiesto perdono alla donna e alla sua famiglia, precisando, però, di non ricordare quanto accaduto quel giorno, per cui si è detto impossibilitato a rispondere alle domande del giudice. Al termine dell’udienza, il 34enne, è tornato in carcere.