Tentato femminicidio, a Canicattini un corteo per dire “basta”

La città di Canicattini Bagni venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21:00 scende ancora silenziosa in piazza per ribadire con forza il proprio NO corale alla violenza sulle donne, rinnovare tutta la vicinanza della comunità alla giovane mamma canicattinese di 33 anni che lunedì 13 è stata aggredita e ferita a coltellate da un uomo con la quale aveva interrotto un relazione.

Un corteo silenzioso, come deciso insieme dal Sindaco Paolo Amenta, dall’Amministrazione e da tutto il Consiglio comunale, che alle ore 21:00 partirà davanti al Palazzo Municipale, casa di tutti i cittadini, per raggiungere Piazzetta Dante Alighieri, da anni simbolo dell’impegno della città contro il fenomeno della violenza sulle donne e il femminicidio, come ricordano la targa e la panchina rossa poste in quello spazio per non dimenticare il sacrificio delle donne e la determinazione di tutta la co-munità a non abbassare la guardia.

Un momento collettivo per augurare altresì alla giovane vittima una pronta guarigione e un rapido ritorno tra i suoi cari, e per rinnovare l’invito a tutte le donne a rompere il silenzio e a denunciare le violenze, gli abusi e i maltrattamenti, ricordando che a Canicattini Bagni non sono sole, al loro fianco ci sono le Istituzioni comunali, i Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine e lo Sportello del Centro Antiviolenza dell’Associazione Work in Progress con la quale l’Amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo di collaborazione.

Il Sindaco Paolo Amenta, l’Amministrazione, la Presidente Loretta Barbagallo e tutto il Consiglio comunale, maggioranza e minoranza, pertanto, invitano, tutti i propri concittadini a partecipare al corteo per far sentire forte la compattezza e la coesione di tutta la comunità contro la violenza.