Tentato femminicidio, domani a Siracusa l’udienza di convalida per il 34enne fermato

Si svolgerà domani in carcere a Cavadonna l’udienza di convalida dell’arresto di Paolo Passarello, il 34enne fermato per il tentato femminicidio dell’ex compagna.

Passarello che dopo essere stato fermato lunedì pomeriggio dai Carabinieri della stazione di Avola, individuato dentro il ps del nosocomio avolese, ha trascorso la prima notte nella caserma avolese per poi essere essere trasferito nel carcere siracusano.

Restano stabili, invece, le condizioni di salute dell’ex compagna: la donna era arrivata a Siracusa in gravi condizioni e in queste ore è stata invece trasferita in un ospedale del catanese.

L’aggressione è avvenuta lunedì. L’ex compagno avrebbe atteso l’ex compagna fuori dal luogo di lavoro a Canicattini, per poi colpirla con un coltello che aveva portato da casa. Poi si sarebbe allontanato rientrando ad Avola, città di cui è originario. Nel frattempo la donna è stata soccorsa da alcuni colleghe e portata in ospedale.