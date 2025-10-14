Tentato femminicidio di Canicattini: le riflessioni della criminologa

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni dell’avvocato Rita Tulelli, criminologa, impegnata nello studio e nell’analisi dei fenomeni di violenza di genere e delle dinamiche relazionali che spesso sfociano in atti estremi in merito al tentato omicidio di Canicattini Bagni. Una chiave di lettura scientifica e professionale per sensibilizzare i lettori sull’importanza della prevenzione della violenza domestica e post-relazionale:

“Una donna di 33 anni è stata gravemente ferita a coltellate dal suo ex compagno, un uomo di 34 anni originario di Avola, a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio, nei pressi della casa di cura dove la donna lavora. Subito dopo l’attacco, l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri, mentre la vittima è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Secondo le prime informazioni, intorno alle 14 l’uomo si sarebbe presentato sul luogo di lavoro dell’ex compagna. L’ha attesa all’uscita, e mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l’ha colpita più volte con un coltello. L’aggressione è avvenuta rapidamente, ma la scena non è passata inosservata: un collega della vittima, assistendo alla scena, ha lanciato immediatamente l’allarme e chiamato i soccorsi. La prontezza d’intervento dei presenti e l’arrivo tempestivo dei sanitari hanno evitato che l’episodio si trasformasse in una tragedia irreparabile. L’uomo, bloccato poco dopo dai carabinieri, è stato condotto in caserma e posto in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Da un punto di vista criminologico, il caso di Canicattini Bagni presenta dinamiche purtroppo ricorrenti nei contesti di violenza domestica e relazionale. Il momento successivo alla separazione o alla fine di una relazione è spesso quello più rischioso per le vittime. In questa fase, l’ex partner violento percepisce la perdita di controllo come una minaccia alla propria identità e reagisce con un comportamento distruttivo. Non si tratta mai di un gesto improvviso o di un “raptus”, ma del culmine di un processo di escalation in cui la violenza cresce progressivamente. In molti casi, prima dell’aggressione fisica si registrano episodi di intimidazione, pedinamenti, minacce o tentativi di riconquista accompagnati da un controllo ossessivo. Questi comportamenti, se non intercettati per tempo, possono evolvere in azioni violente come quella avvenuta a Canicattini Bagni. Gli uomini che agiscono in questo modo tendono a presentare tratti di personalità possessiva, un’elevata gelosia patologica e una forte intolleranza al rifiuto. Quando la partner decide di interrompere la relazione, l’aggressore vive questa scelta come un affronto personale, un fallimento o una perdita del proprio potere. In questi casi, la violenza diventa un mezzo per ristabilire un dominio che, nella realtà, è già stato perso. Spesso, l’aggressione è preceduta da segnali d’allarme che vengono sottovalutati o minimizzati.

Messaggi insistenti, appostamenti, pressioni emotive e richieste di “chiarimento” sono tutti elementi che indicano un rischio crescente. È essenziale che le donne e chi le circonda riconoscano questi segnali e chiedano aiuto tempestivamente ai centri antiviolenza e alle forze dell’ordine. Questo ennesimo episodio dimostra quanto sia urgente rafforzare i meccanismi di protezione delle vittime e migliorare la capacità di individuare precocemente le situazioni a rischio. Ogni donna che decide di lasciare una relazione violenta dovrebbe poter contare su una rete di sostegno concreta: protezione immediata, supporto psicologico, alloggi sicuri e percorsi di tutela personalizzati. Parallelamente, è fondamentale lavorare anche sulla rieducazione degli autori di violenza, attraverso programmi mirati che aiutino a gestire la rabbia, il senso di possesso e la distorsione dei rapporti affettivi. Solo intervenendo su entrambi i fronti — vittime e autori — si può sperare di ridurre la frequenza di episodi come questo.

Il caso di Canicattini Bagni è l’ennesima testimonianza di una violenza che non conosce tregua. Ogni volta che una donna viene colpita, ferita o uccisa, si rinnova una ferita collettiva che riguarda tutta la società. Non si tratta solo di cronaca nera, ma di un problema culturale, educativo e sociale che impone una riflessione profonda.La violenza di genere non è mai un atto improvviso: è il risultato di una mentalità di possesso e disparità che ancora oggi attraversa relazioni, famiglie e contesti sociali. Combatterla significa cambiare cultura, educare al rispetto, insegnare l’empatia e la parità sin dall’infanzia. Solo così potremo sperare che episodi come quello di Canicattini Bagni smettano di essere l’ennesima notizia di cronaca e diventino, finalmente, un ricordo di un passato superato”.