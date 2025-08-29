Tentato furto al ristorante “Il Binario” di Rosolini: ladri messi in fuga dall’arrivo della vigilanza

Tentato furto nella notte al ristorante “Il Binario”, in piazzale Stazione a Rosolini. Erano circa le 4 del mattino quando l’allarme del locale è scattato, facendo intervenire la pattuglia della Securitas, impegnata nel servizio di vigilanza sul territorio.

Giunta sul posto, la guardia giurata ha notato due individui extracomunitari che, alla sua vista, si sono dati alla fuga. Immediata la segnalazione al 112, che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Noto.





I militari hanno accertato che la porta posteriore dell’attività commerciale era stata forzata e che si trattava di un tentativo di furto non andato a segno, verosimilmente grazie al tempestivo intervento della vigilanza privata.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire all’identità dei responsabili.