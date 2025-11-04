Tentato furto alla Siam: reflui di Siracusa, Floridia e Solarino nel canale Grimaldi

Siam comunica che, la notte appena trascorsa, attorno alle 3, in una nostra centrale in contrada Fusco, dove confluiscono tutti i reflui della città, oltre che di Floridia e Solarino, si è verificato un tentativo di furto da parte di ignoti, con grave danneggiamento dei quadri elettrici di comando. I malviventi, nel tentativo di rubare i cavi elettrici, hanno infatti manomesso l’intero impianto e praticato significativi tagli ai cavi di alimentazione delle pompe di sollevamento dirette al depuratore biologico di contrada Canalicchio.

Il tempestivo intervento del personale reperibile di turno, che ha ricevuto il segnale di allarme, ha consentito di evitare che il danno, già di per sé grave, assumesse dimensioni preoccupanti.

Il danneggiamento subito ha causato lo sversamento dei reflui in ingresso direttamente nel canale Grimaldi. Le squadre di pronto intervento hanno immediatamente attivato le operazioni di riparazione e ripristino dell’impianto, rimettendo già in funzione una parte delle pompe e ripristinando il sollevamento dell’intera portata complessiva, fermando lo sversamento dei reflui nel canale Grimaldi. Questo dovrebbe consentire, nel pomeriggio, di riportare la situazione dell’impianto al suo stato originario.

Siam ha presentato formale denuncia e, attualmente, è infatti in corso un sopralluogo da parte di personale della Polizia di Stato, volto ad effettuare ulteriori e approfonditi accertamenti, anche nelle aree limitrofe all’impianto.

Quello di stanotte è un gravissimo episodio, ma solo l’ultimo di tanti, troppi episodi di danneggiamento, vandalismo, furto che si sono verificati in questi anni ai danni degli impianti, così come delle nostre casette dell’acqua. Siamo stanchi di dover fare i conti con questi continui atti di inciviltà e invitiamo pertanto la cittadinanza a segnalare e denunciare eventuali azioni criminose o comportamenti sospetti. Perché il bene di una comunità si difende collettivamente.