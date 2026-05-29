Tentato furto di carburante sventato nella zona industriale di Siracusa, decisivo l’intervento di Securitas e Polizia

Tentato furto di carburante nella notte all’interno di un’azienda della zona industriale di contrada Biggemi a Priolo Gargallo. L’episodio si è verificato intorno all’una quando gli operatori della Centrale Operativa Securitas, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno notato un uomo introdursi all’interno dell’area aziendale e aggirarsi con fare sospetto tra gli automezzi parcheggiati.

Scattato l’allarme, la centrale operativa ha immediatamente attivato le due pattuglie che ogni notte presidiano il territorio per conto dell’istituto di vigilanza e, contestualmente, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112.

Giunte sul posto, le guardie particolari giurate hanno individuato il sospetto mentre tentava di allontanarsi con alcuni bidoni contenenti carburante. L’uomo è stato bloccato dagli operatori della vigilanza privata e successivamente affidato agli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel frattempo intervenuti sul luogo.

Dopo i primi accertamenti, il soggetto è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Stato per gli adempimenti di rito e per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza dei sistemi di videosorveglianza e del controllo del territorio, soprattutto nelle aree produttive e industriali, spesso esposte al rischio di furti e danneggiamenti. Un’azione coordinata tra vigilanza privata e forze dell’ordine che ha consentito di interrompere il tentativo di furto e di individuare il presunto responsabile prima che potesse far perdere le proprie tracce.