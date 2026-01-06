Tentato furto in palestra a Catania: arrestato un uomo di Francofonte

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato di 43 anni, originario di Francofonte, che ha tentato di rubare all’interno di una palestra di viale Kennedy, a Catania.

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti sul posto in pochi minuti, mandando in fumo il piano criminale del ladro, che nel frattempo era stato sorpreso dal particolare sistema antifurto installato nei locali dell’impianto sportivo.

Infatti, come già accaduto nelle scorse settimane in un altro analogo caso, non appena l’uomo si è intrufolato all’interno della palestra, il sistema antifurto ha fatto scattare l’allarme, attivando un sofisticato strumento, cosiddetto nebbiogeno, che ha diffuso nell’ambiente una nebbia fitta e densa in grado di saturare lo spazio interessato.

Sorpreso dall’antifurto, il 43enne è stato costretto a sdraiarsi a terra nel tentativo di farsi strada e di poter guadagnare l’uscita. A bloccarlo sono stati poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, nel frattempo, avevo la bloccato ogni possibile via di fuga.

L’uomo è stato condotto negli uffici di Polizia ed è stato arrestato per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno del Tribunale di Catania, il 43enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. All’esito dell’udienza, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente per territorio e del divieto di ritorno nel comune di Catania.