Siracusa, tentato furto in un’azienda di viale Paolo Orsi: ladro fugge all’arrivo della vigilanza

Cronaca · Securitas

Tentato furto nella notte ai danni dell’azienda Sindoni, in viale Paolo Orsi, a Siracusa. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando la centrale operativa di Securitas ha ricevuto una segnalazione di intrusione con supporto video che indicava un furto in atto all’interno dell’attività. Sul posto sono state immediatamente inviate le pattuglie della vigilanza privata presenti nell’area di Siracusa. All’arrivo, gli operatori hanno sorpreso un uomo che, alla vista delle auto di servizio, ha abbandonato alcuni bidoni di carburante e si è dato alla fuga nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Sul luogo del tentato furto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti acquisendo le immagini dell’impianto di videosorveglianza per cercare di identificare il responsabile. L’episodio si è concluso senza che il malvivente riuscisse a portare via il materiale. L’intervento tempestivo della vigilanza privata e delle forze dell’ordine avrebbe infatti impedito il completamento del furto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo fuggito.