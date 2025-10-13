Si chiama Paolo Passarello il 34enne fermato ad Avola con l’accusa di tentato omicidio, vittima l’ex compagna, una 33enne di Canicattini, colpita con una serie di coltellate oggi all’uscita dal luogo dove lavorava nel comune ibleo.

Sarebbe partito da Avola, città in cui era tornato ad abitare dopo l’interruzione della storia, già armato con un coltello da cucina e conoscendo gli orari dell’ex l’ha attesa all’uscita della struttura per anziani in cui lavorava per poi colpirla più volte all’addome e al petto, per poi cercare di far perdere le proprie tracce. Ma nella foga dei colpi si sarebbe ferito pure lui e si sarebbe recato al Di Maria per farsi curare: quando i Carabinieri della compagnia di Avola coordinati dal comandante Salvatore Carnemolla sono entrati nella sala d’attesa lo hanno visto subito e prima che potesse scappare lo hanno prelevato per portarlo in caserma, dove al momento resta sotto fermo giudiziario in attesa che il pm Scuderi proceda con l’interrogatorio di garanzia.

Il coltello utilizzato, invece, è stato ritrovato in un terreno poco fuori città dove il 34enne ha lasciato l’autovettura prima di recarsi al ps per farci curare le ferite riportate ed è attualmente sotto sequestro.

Sono alcuni dei dettagli che emergono dal folle pomeriggio vissuto tra Canicattini e Avola, con la donna originaria di Canicattini finita in ospedale per una serie di coltellate ricevute dall’ex compagno: la donna, giunta in condizioni critiche all’Umberto I di Siracusa è stata operata e al momento resta sotto osservazione. Circa 20, riferiscono fonti attendibili, i colpi inferti dall’ex compagno, fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Arresto operato dai Carabinieri di Avola, entrati in azione subito dopo aver ricevuto comunicazione dell’agguato avvenuto a Canicattini dai colleghi del centro ibleo. Individuato e bloccato in ospedale, l’uomo è stato portato in caserma dove prima ha respinto ogni accusa riguardante l’episodio, per poi ammettere le proprie azioni minimizzando su quanto successo.

Dietro all’episodio l’ennesima storia d’amore finita male, con la vittima che aveva già segnalato i comportamenti persecutori dell’ex compagno che non si sarebbe rassegnato alla fine della storia, tanto da escogitare un piano di vendetta crudo e violento: attendere l’ex compagna all’uscita dal lavoro e poi colpirla con un coltello che si era portato da casa.

Dopo l’interrogatorio di garanzia e l’eventuale convalida dell’arresto arriverà la misura cautelare.