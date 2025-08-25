Teologia, logica e potere: a Siracusa un viaggio nel XIII secolo con Rosario Lo Bello

Un tuffo nella Parigi dei primi anni del Duecento, tra dispute teologiche, censure ecclesiastiche e giochi di potere. È questo il cuore dell’incontro “Teologia, logica e potere a Parigi agli inizi del XIII secolo”, in programma a Siracusa domenica 7 settembre alle 17 all’ex Convento dei Carmelitani Scalzi (Piazzetta del Carmine, 1).

L’occasione nasce dalla presentazione del volume “Logici eretici. Amalrico di Bène e gli amalriciani nelle fonti del XIII secolo” di Rosario Lo Bello, docente di Storia della teologia medievale presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania.





Il saggio di Lo Bello ricostruisce una pagina complessa della storia medievale, quando Amalrico di Bène, maestro nelle arti liberali, approda all’insegnamento della teologia a Parigi. Dopo la sua morte, nel clima segnato dalle prime censure ecclesiastiche di Aristotele (1210), diversi maestri e studenti accusati di seguire le sue dottrine vengono condannati al rogo come eretici.

Nessuno scritto del maestro o dei presunti discepoli si è conservato, lasciando spazio nei secoli a ipotesi disparate e controverse. Attraverso le prime testimonianze biografiche e dottrinali, Lo Bello restituisce un’analisi rigorosa, collocando ogni fonte nel suo contesto originario. La vicenda si intreccia con la nascita dell’Università di Parigi e con le tensioni tra poteri ecclesiastici e autorità accademiche.

Dietro le condanne si profilano le figure dei teologi formatisi nella scuola cattedrale di Notre-Dame, impegnati a ridefinire i confini del proprio sapere di fronte all’impatto dei libri naturales di Aristotele. Una tensione che si riflette nel Contra amaurianos del cistercense Garnerio di Rochefort, che accomuna polemicamente Amalrico e i suoi seguaci al pensiero di Gioacchino da Fiore, preludio alla condanna dottrinale di entrambi al IV Concilio Lateranense del 1215.

Dopo i saluti di Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, discuteranno del volume, insieme all’autore Carlo Dell’Osso del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana e Gian Luca Potestà dell’Università Cattolica di Milano, direttore della collana di ricerche Dies Nova. A moderare l’incontro sarà Loredana Faraci dell’Accademia di Belle Arti di Catania.