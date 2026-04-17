Ternullo (FI): “Con nostro emendamento garantiamo accesso rapido ai farmaci salvavita e per malattie rare”

“Con l’emendamento presentato nell’ambito del decreto PNRR abbiamo introdotto una misura concreta e attesa da tempo, che consente alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere più rapidamente all’acquisto di farmaci essenziali, in particolare nei casi di unico produttore e per terapie destinate a malati cronici o affetti da patologie rare”.

Lo dichiara la senatrice Daniela Ternullo, vice capogruppo di Forza Italia al Senato e prima firmataria dell’emendamento confluito nell’articolo 15 del provvedimento.

“La norma prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando in presenza di condizioni di esclusiva o brevetto, superando rigidità burocratiche che troppo spesso rallentavano l’accesso alle cure. Si tratta di un intervento di buon senso che mette al centro i pazienti e la continuità terapeutica, evitando interruzioni nelle forniture di farmaci salvavita. Abbiamo raccolto le istanze provenienti dai territori, dalle strutture sanitarie e dalle associazioni dei pazienti, trasformandole in una proposta normativa efficace. Il risultato è una semplificazione reale che rafforza la capacità del sistema sanitario di rispondere in modo tempestivo ai bisogni più urgenti. Questa misura dimostra come il lavoro parlamentare, quando è concreto e orientato agli obiettivi, possa incidere positivamente sulla vita dei cittadini. Continueremo su questa linea, con particolare attenzione ai temi della sanità e dell’accesso alle cure”, conclude.