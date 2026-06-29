“Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei”: presentato il cartellone dell’estate del Comune di Melilli

Il Comune di Melilli presenta “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei”, il calendario estivo 2026 che accompagnerà cittadini e visitatori con un ricco programma di appuntamenti distribuiti tra Melilli, Villasmundo e Città Giardino. La rassegna, realizzata con il sostegno della Regione Siciliana, degli Assessorati regionali competenti e della Fondazione Museo Pino Valenti, conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il territorio attraverso un’offerta culturale, artistica e di intrattenimento capace di coinvolgere tutte le fasce d’età.

Da luglio a settembre, il cartellone proporrà concerti, spettacoli dal vivo, sagre della tradizione, eventi religiosi, manifestazioni sportive e appuntamenti dedicati alle famiglie. Tra gli ospiti più attesi figurano Marco Carta, Paolo Belli, Simone Cristicchi, Ariel, QBeta, Radio Time 90, Radio Days, Matranga e Minafò, Falsi d’Autore, Bambole di Pezza, L. Zimmitti, ASAC, oltre a numerose iniziative che coinvolgeranno associazioni locali e realtà del territorio.

Non mancheranno gli appuntamenti storici della tradizione melillese, come il Trofeo San Sebastiano, le sagre dedicate ai prodotti tipici, gli eventi religiosi e le manifestazioni popolari che rappresentano l’identità delle tre comunità. Il cartellone presentato costituisce la vetrina dei grandi eventi dell’estate 2026. A breve sarà reso pubblico il calendario completo di “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degliIblei”, che comprenderà tutte le iniziative culturali, musicali, sportive, religiose e di intrattenimento organizzate nelle tre comunità del territorio comunale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasformare il territorio in un grande palcoscenico diffuso, offrendo occasioni di socialità, promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze locali, contribuendo al tempo stesso a sostenere il tessuto economico e commerciale. L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori e turisti a prendere parte agli eventi in programma e a vivere un’estate ricca di emozioni, cultura e divertimento sotto il sole degli Iblei.