Terremoti nel Tirreno meridionale, avvertite scosse da Palermo a Siracusa

Attualità · Ingv

Una nuova forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Palermo e nelle isole Eolie.

Segnalazioni che la scossa è stata nettamente avvertita sono arrivate anche da Catania e provincia e da alcuni paesi della costa Ionica del Messinese.

La prima scossa, nel Tirreno meridionale, registrata dall’Ingv, si è verificata alle 10.02 (magnitudo 3.9). Poi le successive alle 11.04 (magnitudo 3.3), alle 11.51 (magnitudo 4.3), alle 11.56 (magnitudo 3.6) e l’ultima alle 12.19 di magnitudo 5.5. Poi ne sono arrivate altre.

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fonte: Ansa.it