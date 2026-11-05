Terremoto con epicentro a Floridia, scossa di magnitudo 2.5 nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre nel Siracusano, con epicentro nei pressi di Floridia.
Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle 3:02, a circa 3 chilometri a sud-ovest di Floridia, a una profondità di circa 17 chilometri.
L’evento sismico ha interessato un’area vicina anche ai comuni di Solarino e Canicattini Bagni, a circa 14 chilometri da Siracusa.
La scossa, di lieve entità, è stata avvertita dalla popolazione nelle località più vicine all’epicentro. Non si segnalano danni a persone o cose.