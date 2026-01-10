Terremoto nella notte. Il sindaco di Priolo dispone verifiche sul territorio: nessuna criticità

A seguito del terremoto di stanotte, il sindaco di Priolo Pippo Gianni ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile. Sono stati subito presi contatti con gli Enti preposti, in particolare con la Prefettura di Siracusa e con la Sala Operativa Unificata del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per garantire un costante raccordo istituzionale e il monitoraggio dell’evoluzione della situazione. Contestualmente il Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Polizia Municipale hanno effettuato un controllo del territorio.

Inoltre sono stati presi immediati contatti con la zona industriale e, seppur non riscontrando alcuna anomalia, è stato chiesto ai responsabili in turno un ulteriore controllo degli stabilimenti verificando le principali infrastrutture degli impianti produttivi, le dighe e le opere della centrale Enel Anapo.

Tutti i controlli si sono conclusi senza riscontrare alcuna criticità. Le strutture risultano pienamente funzionanti e non sono emerse condizioni di rischio per la popolazione. È stato inoltre attivato l’Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà ad effettuare le verifiche negli edifici scolastici e negli edifici comunali. L’Amministrazione comunale continueranno a monitorare la situazione in coordinamento con gli Enti competenti, mantenendo attivi i canali di informazione e aggiornamento.