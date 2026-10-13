Terremoto politico a Rosolini, il sindaco Spadola azzera la Giunta: revocati gli assessori

Politica · DEtermina

Terremoto politico al Comune di Rosolini. Il sindaco Giovanni Spadola ha azzerato la Giunta comunale, revocando le nomine e le deleghe di tutti e cinque gli assessori. La decisione è stata formalizzata oggi e il provvedimento riguarda Luigia Di Stefano, Gino Cavallo, Maria Pina Azzaro, Roberto Errante e Gioacchino Agosta, che decadono dai rispettivi incarichi. La nomina della nuova squadra di governo sarà disposta con un successivo atto del sindaco.

Alla base della decisione ci sono motivazioni di carattere politico, esplicitamente richiamate nella determina. Nel documento si legge infatti che “risultano venute meno le motivazioni politiche alla base della nomina dell’attuale Giunta”. Una formulazione che certifica la necessità di ridefinire gli equilibri dell’esecutivo cittadino, anche se il provvedimento non entra nel dettaglio delle ragioni che hanno portato alla rottura.

Il sindaco richiama inoltre la necessità di “effettuare un’ampia verifica politica di mandato e una riorganizzazione complessiva finalizzata a imprimere un nuovo impulso all’azione di governo e ad aprire una nuova stagione per la città”. L’azzeramento viene dunque presentato come il primo passaggio di una riorganizzazione politico-amministrativa, attraverso la quale Spadola intende ridefinire la composizione della squadra che lo affiancherà nella gestione del Comune.

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Nella determina il primo cittadino esprime anche un ringraziamento agli assessori uscenti per l’impegno e il lavoro svolto nell’interesse della comunità. La revoca riguarda l’intera Giunta, composta da assessori nominati in momenti diversi tra marzo 2025 e maggio 2026. Con lo stesso provvedimento vengono revocate anche le deleghe assegnate il 20 maggio scorso.

Spadola si è riservato di procedere alla nomina dei nuovi componenti con un successivo atto, senza indicare al momento una data per la ricostituzione dell’esecutivo. Si apre così una nuova fase politica per l’amministrazione comunale di Rosolini.

La decisione assume un significato politico particolare anche alla luce dell’imminente appuntamento elettorale. Rosolini tornerà infatti alle urne nella primavera del 2027 per il rinnovo dell’amministrazione comunale. L’azzeramento della Giunta arriva dunque nella fase conclusiva del mandato, quando gli equilibri tra le forze politiche e le prospettive per le prossime elezioni iniziano inevitabilmente a pesare sulle scelte amministrative. Resta da capire se la mossa di Spadola sia finalizzata a ricompattare la maggioranza in vista del voto o se rappresenti il primo passo verso una ridefinizione degli assetti politici cittadini.