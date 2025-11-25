Territorio e comunità, venerdì 28 a Siracusa la presentazione dell’associazione “Insieme”

Dare voce a chi vive, lavora e amministra quotidianamente i nostri luoghi, trasformando le istanze locali in un’agenda politica concreta e condivisa. Con questo obiettivo si presenta l’associazione “Insieme”, nel corso dell’incontro chiamato “Territorio e comunità” che si terrà venerdì 28 novembre alle ore 18 all’Antico Mercato di Siracusa.

L’evento nasce dalla volontà di consolidare ed espandere l’esperienza positiva maturata con il gruppo “Insieme” a Siracusa. Un laboratorio culturale e civico che, partendo dal capoluogo, ha dimostrato come la presenza costante tra la gente e la capacità di fare sintesi siano l’unica risposta efficace alla distanza sempre più marcata tra i cittadini e i palazzi della politica.

A delineare il percorso e l’identità del movimento è Salvo Cannata, Presidente dell’associazione, consigliere comunale di Melilli e delegato del Libero Consorzio di Siracusa, che traccia la genesi e gli obiettivi del gruppo:

“Questa associazione non nasce dal nulla, ma è il frutto maturo di un’esperienza amministrativa concreta vissuta a Siracusa, che ha visto l’elezione di tre consiglieri comunali di grande valore. La loro bravura non è stata solo nei numeri, ma nella capacità rara di restare uniti anche tra le mille difficoltà dettate da una situazione politica complessa in Consiglio Comunale. Attorno a quel nucleo solido abbiamo costruito una rete di dirigenti e amministratori che ci ha portato, oltre al successo dell’elezione al Consiglio Provinciale, alla piena consapevolezza di quanto sia vitale costituirsi in forma associativa”.

“Alla base c’è un modo comune di intendere l’impegno politico,” prosegue Cannata. “Vogliamo condividere politiche che guardino alle peculiarità di ogni singolo comune, ma inserite in una visione di sviluppo economico, culturale e sociale più ampia. Dobbiamo uscire dal vortice dell’individualità e costruire un ‘Noi’ possibile, senza dimenticare l’importanza della cultura in politica nonché della “cultura politica” nell’amministrare: solo così saremo meno fragili e pronti ad affrontare le sfide sconosciute del prossimo futuro. Ci presentiamo alla città per definire i nostri tratti distintivi: faremo scelte chiare, credibili e condivise per il territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Ivan Scimonelli, consigliere comunale e presidente del gruppo consiliare “Insieme” a Siracusa, che rilancia sul metodo di lavoro: “Quello che abbiamo costruito a Siracusa non è un punto di arrivo, ma un metodo di lavoro. Abbiamo dimostrato che quando la politica torna a essere strumento di ascolto e non di sola gestione del potere, i cittadini rispondono. Sabato faremo un passo ulteriore: allargheremo l’orizzonte. I nostri territori, dai quartieri del capoluogo ai comuni della provincia, hanno bisogno di una voce forte e unitaria, capace di trasformare i problemi in proposte amministrative serie. Non è più il tempo delle decisioni calate dall’alto; è il tempo della competenza e della cultura politica che nasce dall’esperienza diretta sul campo”.