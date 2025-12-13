Pontificale de 13 dicembre 2025

In diretta dalla Chiesa Cattedrale di Siracusa la Solenne Concelebrazione presieduta da S. Em. il Card. Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. La celebrazione sarà animata dalla Schola Cantorum del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa diretta dal M° Giulio Mirto con all’organo il M° Stefano Linares#festadisantalucia2025 #sarausanajè #VivasantaLucia #patrona #reliquie #Siracusa

Riunione congiunta con i sindaci

Territorio Protagonista 2016 Siracusa: “Ripristinare l’autonomia della Camera di Commercio”

Si è conclusa ieri a Siracusa la riunione congiunta dei sindaci della provincia e dei rappresentanti delle principali organizzazioni economiche e produttive, convocata per discutere dell’attuale situazione della Camera di Commercio e del ruolo del territorio all’interno del sistema camerale regionale. Al termine dell’incontro è stato presentato un documento ufficiale con cui si chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avvio del procedimento per ripristinare l’autonomia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siracusa, soppressa a seguito dell’accorpamento nella CCIAA del Sud Est Sicilia entrato in vigore nel 2019.

I sindaci presenti hanno avviato la valutazione del documento e hanno ricordato che la Camera di Commercio di Siracusa è una delle istituzioni economiche più antiche e consolidate della Sicilia: attiva già nel 1862, formalmente istituita nel 1925, protagonista per oltre un secolo dello sviluppo industriale, commerciale, agricolo e turistico del territorio. Nata dallo sforzo morale ed economico degli imprenditori siracusani. L’inserimento nella Camera di Commercio del Sud Est ha comportato — secondo tutti i partecipanti — una progressiva perdita di rappresentanza del territorio siracusano, con ripercussioni negative sulla capacità di incidere su temi strategici quali infrastrutture, politiche industriali, portualità, logistica e sostegno alle imprese.

Il territorio siracusano presenta un profilo economico e produttivo unico in Sicilia: presenza di grandi poli industriali e energetici, porti di rilievo nazionale, distretto turistico e culturale, agricoltura di qualità, rete diffusa di
PMI. Un sistema che richiede una Camera di Commercio autonoma, radicata e in grado di rappresentare realmente le esigenze locali.

I sindaci si sono impegnati a reincontrarsi e a mantenere una posizione unitaria e a coinvolgere tutto il sistema produttivo, annunciando ulteriori iniziative istituzionali alla Regione e al Governo nazionale.


