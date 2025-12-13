Territorio Protagonista 2016 Siracusa: “Ripristinare l’autonomia della Camera di Commercio”

Si è conclusa ieri a Siracusa la riunione congiunta dei sindaci della provincia e dei rappresentanti delle principali organizzazioni economiche e produttive, convocata per discutere dell’attuale situazione della Camera di Commercio e del ruolo del territorio all’interno del sistema camerale regionale. Al termine dell’incontro è stato presentato un documento ufficiale con cui si chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avvio del procedimento per ripristinare l’autonomia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siracusa, soppressa a seguito dell’accorpamento nella CCIAA del Sud Est Sicilia entrato in vigore nel 2019.

I sindaci presenti hanno avviato la valutazione del documento e hanno ricordato che la Camera di Commercio di Siracusa è una delle istituzioni economiche più antiche e consolidate della Sicilia: attiva già nel 1862, formalmente istituita nel 1925, protagonista per oltre un secolo dello sviluppo industriale, commerciale, agricolo e turistico del territorio. Nata dallo sforzo morale ed economico degli imprenditori siracusani. L’inserimento nella Camera di Commercio del Sud Est ha comportato — secondo tutti i partecipanti — una progressiva perdita di rappresentanza del territorio siracusano, con ripercussioni negative sulla capacità di incidere su temi strategici quali infrastrutture, politiche industriali, portualità, logistica e sostegno alle imprese.

Il territorio siracusano presenta un profilo economico e produttivo unico in Sicilia: presenza di grandi poli industriali e energetici, porti di rilievo nazionale, distretto turistico e culturale, agricoltura di qualità, rete diffusa di

PMI. Un sistema che richiede una Camera di Commercio autonoma, radicata e in grado di rappresentare realmente le esigenze locali.

I sindaci si sono impegnati a reincontrarsi e a mantenere una posizione unitaria e a coinvolgere tutto il sistema produttivo, annunciando ulteriori iniziative istituzionali alla Regione e al Governo nazionale.