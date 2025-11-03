Terza Categoria, l’Atletico Siracusa Under 21 imbattuto a Carlentini

L’Atletico Siracusa under 21 imbriglia il Club Atletico Carlentini e conquista il secondo pareggio consecutivo nel campionato di Terza Categoria. La copertina è per il portiere Cardinale, bravo a parare un rigore a tempo quasi scaduto. Tutti i giocatori aretusei (gli 11 titolari e i 5 subentrati) hanno però giocato un’ottima partita. E così, dopo aver fermato in casa il blasonato Sortino, la seconda squadra della società del presidente Enrico Abbruzzo si ripete, stavolta in trasferta. Sul campo del Club Atletico Carlentini offre una prestazione di temperamento e coraggio, costringendo allo 0-0 la compagine locale.

Soddisfatto il tecnico Dino Rubino. “Nel primo tempo – spiega – abbiamo rischiato poco o nulla, giocando in maniera ordinata. In un paio di occasioni avremmo anche potuto segnare. Nella ripresa pensavamo che i nostri avversari calassero e, magari, abbassassero il baricentro, accusando la fatica del primo tempo. Hanno invece aumentato i ritmi ma noi siamo stati bravi a tener loro testa in ogni zona del campo. La gara è salita di intensità ed è diventata spigolosa, rimanendo pur sempre corretta. Bravo il nostro portiere a inizio ripresa e poi, soprattutto, nell’occasione del rigore. Abbiamo portato a casa un punto importante e sono molto contento per la prestazione dei ragazzi”.

Parole condivise dal dirigente accompagnatore della squadra e team manager della società Cristiano Ferreri. “Mi complimento con tutti i nostri giocatori e con l’allenatore – dice – per il modo in cui la gara è stata interpretata e per come è stata giocata. Abbiamo tenuto spesso i nostri avversari lontano dalla nostra metà campo, giocando a ritmi elevati. Bravi tutti. Ora pensiamo alla partita di sabato prossimo con la Più Forte Ragazzi”. Anche il presidente Enrico Abbruzzo ha voluto complimentarsi con giocatori e staff tecnico della squadra, ringraziando la società di casa per l’accoglienza e l’ospitalità.