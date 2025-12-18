Terza settimana di programmazione per il Darkest Dreaming Film Festival, nel suo segmento chiamato Silent Nights, dal 17 al 23 dicembre, settimana “vigilia” di Natale nella quale la scelta della rassegna cinematografica e degli incontri ha un tono più conviviale senza trascurare mai gli aspetti storici e culturali della Settima Arte.

Il Darkest… è un progetto di divulgazione cinematografica a cura dell’associazione Cinedrome articolato in quattro mesi – a Siracusa, da settembre a dicembre – curato e diretto da Giuseppe Briffa. La manifestazione che si svolge prevalentemente al Biblios Cafè, in via del Consiglio Reginale – come in questo ultimo mese dell’anno – è patrocinata dal Comune di Siracusa, e sostenuta da volenterosi sponsor e dal Comitato Ortigia Resistente.

Al progetto partecipano – tra altri – Peppino Ortoleva (docente universitario, esperto in Comunicazione, curatore di mostre, scrittore, studioso di Cinema e Arti Visive e che a Siracusa ha un importante punto di riferimento), Francesco Pasqua ( scrittore, sceneggiatore, regista ed editor cinematografico), Claudio Pavia ( grafico), Paola Tusa ( titolare del caffè letterario Biblios, traduttrice editoriale e audiovisiva), Tommaso Randazzo ( scrittore,operatore sociale , insegnante ) e molti altri che si muovono intorno ad un’associazione e ad un centro di aggregazione che rappresentano in città uno dei pochi punti di riferimento dove ri-trovarsi a condividere arte, cultura, storia, all’insegna del Cinema, del Teatro, della Musica. Tutto sotto la direzione artistica di Giuseppe Briffa, con il coordinamento di Paola Tusa.

LA SETTIMANA. Dal 17 al 23 dicembre.

Darkest Dreaming Film Festival entra nella sua terza settimana di programmazione con un calendario che attraversa anniversari, capolavori e appuntamenti speciali, in un percorso unico tra memoria e contemporaneità.

Mercoledì 17 dicembre, alle 21,

Peeping Tom (Michael Powell, 1960).

Proiezione per il 65° anniversario del film che ha scosso la critica e il pubblico con la sua inquietante riflessione sullo sguardo e sulla violenza insita nel cinema stesso.

Giovedì 18 dicembre, ore 21.

Fantozzi (Luciano Salce, 1975).

Cinquant’anni di un personaggio entrato nell’immaginario collettivo italiano, simbolo di tragicomica alienazione e di satira sociale.

Venerdì 19 dicembre, ore 21.

Il secondo tragico Fantozzi (Luciano Salce, 1976)

Il seguito che ha consolidato il mito del ragioniere più famoso d’Italia, con gag e situazioni ormai storiche.

Sabato 20 dicembre, ore 21.

The Silent Image – Centenario de La corazzata Potemkin (Sergej Eisenstein, 1925).

Proiezione speciale per il 100° anniversario del capolavoro di Eisenstein, pietra miliare del cinema mondiale, con accompagnamento musicale dal vivo. La versione proposta dura 75 minuti e restituisce tutta la potenza delle sue immagini rivoluzionarie.

Domenica 21 dicembre, ore 21.

Ritorno al futuro (Robert Zemeckis, 1985).

Quarant’anni di un film che ha ridefinito il cinema d’avventura e fantascienza, diventando icona culturale globale.

Lunedì 22 dicembre, ore 18: Laboratorio filosofico a cura di Caterina Italia: CC4C – Cine Caverna 4 Community. Ore 21: Il mago di Oz (Victor Fleming, 1939).

Proiezione per l’85° anniversario del classico senza tempo che ha incantato generazioni con la sua magia e i suoi colori.

Martedì 23 dicembre, ore 22.

Special K for Kubrick: Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999).

Una serata dedicata al Maestro, con il suo ultimo film, enigmatico e visionario, che chiude la terza settimana di SILENT NIGHTS.