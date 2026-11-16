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Time Attack Italia, Cannavò-Moretti dominano al Mugello: vittoria assoluta e miglior tempo

di Oriana Gionfriddo ·
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Time Attack Italia, Cannavò-Moretti dominano al Mugello: vittoria assoluta e miglior tempo

Una finale da protagonisti per Ignazio Cannavò e Marzio Moretti. Ieri, all’autodromo del Mugello, la coppia ha vinto la gran finale della GT Series del Time Attack Italia, il campionato italiano di time attack, e ha chiuso la stagione con la conquista del titolo di classe e di gruppo.

In gara 1 l’equipaggio ha ottenuto la vittoria assoluta e il miglior tempo tra tutte le vetture in pista, fermando il cronometro su 1’49″137.

Il risultato completa un campionato senza sbavature: Cannavò e Moretti hanno vinto tutte e sei le gare tra GT e GT Supercup, sempre con la vittoria assoluta.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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