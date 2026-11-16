Time Attack Italia, Cannavò-Moretti dominano al Mugello: vittoria assoluta e miglior tempo

Sport · all’autodromo

Una finale da protagonisti per Ignazio Cannavò e Marzio Moretti. Ieri, all’autodromo del Mugello, la coppia ha vinto la gran finale della GT Series del Time Attack Italia, il campionato italiano di time attack, e ha chiuso la stagione con la conquista del titolo di classe e di gruppo.

In gara 1 l’equipaggio ha ottenuto la vittoria assoluta e il miglior tempo tra tutte le vetture in pista, fermando il cronometro su 1’49″137.

Il risultato completa un campionato senza sbavature: Cannavò e Moretti hanno vinto tutte e sei le gare tra GT e GT Supercup, sempre con la vittoria assoluta.