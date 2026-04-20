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Time Attack Italia, One Racing Team trionfa al Red Bull Ring

Decisivo il lavoro di squadra, con i meccanici guidati da Giuseppe Pillirone, che ha permesso alla vettura di esprimere al massimo le proprie potenzialità

Decisivo il lavoro di squadra, con i meccanici guidati da Giuseppe Pillirone, che ha permesso alla vettura di esprimere al massimo le proprie potenzialità

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Nonostante l’assenza per infortunio di Ignazio Cannavò, il One Racing Team continua a raccogliere successi nel Time Attack Italia. Dopo il trionfo a Misano firmato da Luigi Moccia al volante della Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, è stato il giovane talento Marzio Moretti a brillare nella seconda tappa della stagione.

Sul prestigioso circuito del Red Bull Ring, Moretti ha dominato conquistando le classi GT e GT Super Cup, confermando il proprio valore anche grazie al supporto della Lamborghini Squadra Corse. Decisivo il lavoro di squadra, con i meccanici guidati da Giuseppe Pillirone, che ha permesso alla vettura di esprimere al massimo le proprie potenzialità.

A fare la differenza anche il potente motore V10 della Huracán, protagonista di una prestazione impeccabile su una pista di livello internazionale e contro avversari di alto profilo.


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