Tir in avaria blocca la rotatoria sulla ex ss114: traffico paralizzato nella zona nord di Siracusa

Disagi alla circolazione nella mattinata di oggi nella zona nord di Siracusa. Un autoarticolato composto da motrice e rimorchio, proveniente dall’area commerciale di Belvedere, si è infatti guastato mentre percorreva la rotatoria sulla ex Strada Statale 114, rimanendo fermo in piena carreggiata.

Il mezzo pesante, bloccato all’interno della rotatoria, sta causando pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. In particolare, risultano fortemente rallentati o completamente bloccati i collegamenti tra Siracusa, Priolo e l’area commerciale, con lunghe code che si stanno formando in entrambe le direzioni.

Le auto provenienti da Priolo non riescono a proseguire agevolmente verso Siracusa, mentre i veicoli in uscita dal capoluogo diretti verso Belvedere, l’autostrada o il centro commerciale si trovano intrappolati dall’ingorgo generato dal mezzo in avaria per un probabile problema all’asse posteriore, quindi irreparabile sul posto. Si dovrà spostare il Tir tramite l’ausilio di altri mezzi, ma nel frattempo la situazione sta rapidamente congestionando tutta la viabilità della zona alta della città, con rallentamenti che rischiano di estendersi anche alle arterie limitrofe.

Sul posto la Polizia municipale di Melilli. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per entrare o uscire da Siracusa. Tra le possibili soluzioni, l’accesso all’autostrada attraverso la zona del cimitero oppure il passaggio da Belvedere per evitare il tratto interessato dall’emergenza. Si resta in attesa dell’intervento dei mezzi di soccorso e della rimozione del veicolo pesante per il ripristino della normale circolazione.