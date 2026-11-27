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Video · 25 novembre

Oltre 600 studenti riuniti per dire no alla violenza sulle donne. Si è conclusa oggi a Siracusa la terza edizione del contest dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il titolo era “La vittima è sempre la stessa: la donna”, con un messaggio chiaro: #TiRissiNo.

“Non si parla solo di femminicidio, ma soprattutto di prevenzione – ha spiegato Luisa Giliberto, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia –. Questa battaglia la vogliamo vincere sul campo, dentro le scuole, portando lì temi così importanti”

Il contest chiedeva agli studenti di realizzare un breve video, di circa un minuto, sulla violenza contro le donne. I lavori sono stati valutati da una commissione e i migliori sono stati premiati oggi. Hanno partecipato più di 34 scuole di tutta la provincia. “La novità di quest’anno – ha sottolineato Giliberto – è che abbiamo coinvolto non solo le scuole superiori, ma anche le medie. Abbiamo allargato la platea”.

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A rendere speciale questa edizione è stata la presenza della criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, insieme a diversi altri interventi.

L’evento è stato organizzato con il contributo di diversi partner: carabinieri, Polizia di Stato, Comune di Siracusa e Isab, che ha messo a disposizione i premi per i primi cinque classificati.