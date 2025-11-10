Tiro con l’arco, primo posto per Sophia Ierna agli interregionali

Ancora grandi soddisfazioni per l’atleta melillese Sophia Ierna della ASD Regalena che agli Interregionali di Ragusa, gara organizzata dall’Asd Arcieri Iblea Ragusa, conquista nella gara dai 18 MT uno straordinario primo posto personale e di squadra, insieme alle sue compagne Michela Maria Laudani e Aurora Pinazzo.

E’ stato un vero exploit per il team ASD Regalena (Ragalna) che tra maschile e femminile ha portato a casa ben 13 trofei.

Sophia Ierna continua così a stupire e fare incetta di medaglie e si conferma una delle promesse più talentuose del tiro con l’arco regionale e nazionale.