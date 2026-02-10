Tiro con l’arco, Sophia Ierna stacca il pass per i campionati italiani indoor

La giovane atleta melillese Sophia Ierna centra un altro importante traguardo sportivo conquistando la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco 2026, in programma a Roma dal 26 febbraio al 1° marzo.

La manifestazione si svolgerà all’interno della Nuova Fiera di Roma e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale Fitarco, con l’assegnazione dei titoli italiani assoluti della specialità indoor, tiro alla targa al chiuso.

Il programma prevede la fase di qualifica sulla distanza dei 18 metri, l’assegnazione dei titoli di classe e, successivamente, gli scontri diretti che porteranno all’assegnazione dei titoli tricolori assoluti.

Per la ASD Regalena Archery la partecipazione sarà particolarmente significativa. Nella competizione individuale assoluta saranno in gara Sophia Ierna insieme a Michela Laudani e Carmelo Corsaro. Nella prova a squadre, invece, scenderanno in campo Sophia Ierna, Michela Laudani e Aurora Pinazzo.

Per la giovane arciera melillese si tratta dell’ennesima conferma di un percorso di crescita sportiva costante, che la porta a confrontarsi con il meglio del tiro con l’arco italiano in una competizione di altissimo livello.