Titolare di un bar denunciato per occupazione di suolo pubblico a Palazzolo

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, nel corso di predisposto servizio straordinario finalizzato a verifiche amministrative nel settore della ristorazione, hanno ispezionato diversi esercizi commerciali.

All’esito dei controlli, il titolare di un bar è stato denunciato in stato di libertà per occupazione di suolo pubblico poiché la concessione comunale risultava scaduta dal mese di ottobre e l’immobile è stato sequestrato.