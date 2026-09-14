Tiziana Vitanza e la memoria delle radici: il percorso con i Rosolinesi in Siracusa

Cultura · Storia

La memoria come strumento per conoscere il passato, rafforzare il senso di appartenenza e costruire un legame tra generazioni. È lungo questa direttrice che si sviluppa da anni l’attività dell’Associazione Rosolinesi in Siracusa, impegnata nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della comunità rosolinese.

Un lavoro portato avanti attraverso documenti, testimonianze, ricerche genealogiche, incontri e iniziative culturali, grazie alla collaborazione di soci, studiosi e ricercatori. Tra questi anche la professoressa e scrittrice Cav. Tiziana Vitanza, socia dell’associazione, che negli anni ha messo a disposizione competenze e sensibilità per contribuire alla riscoperta della storia locale.

Il percorso, condiviso con il presidente Cav. Corrado Di Stefano, ha permesso di approfondire vicende familiari e collettive, recuperando nomi, date, documenti e testimonianze che rischierebbero altrimenti di andare perduti. Un’attività che non si limita alla ricostruzione del passato, ma punta a restituire alla comunità una parte della propria identità.

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Tra i lavori sviluppati dall’associazione c’è anche la ricerca sulle famiglie rosolinesi emigrate in Argentina. Un’attività nata e consolidata anche attraverso i rapporti con il Circolo Siciliano di Santa Fe, con cui è intercorsa una lettera di intenti finalizzata a rafforzare la collaborazione tra le realtà associative e culturali e a sviluppare nuove ricerche.

Sono già diverse le famiglie oggetto di approfondimento: Fazzino, Salemi, Cirmena, Oddo, Di Stefano, Rubino, Poidomani, Avola, Favaccio e Modica, alle quali potranno aggiungersi altri nuclei familiari. Attraverso la consultazione di documenti e fonti storiche, l’obiettivo è ricostruire i percorsi di quanti lasciarono Rosolini per trasferirsi in Argentina, mantenendo però un legame con la terra d’origine.

Storie di emigrazione che raccontano partenze, sacrifici, nuove vite costruite dall’altra parte dell’oceano e legami familiari rimasti nel tempo. Un patrimonio che oggi l’associazione prova a ricomporre, creando un ponte tra Rosolini e le comunità dei suoi emigrati.

In questo lavoro si inserisce anche la relazione della Cav. Tiziana Vitanza dedicata alla ricerca “La memoria delle nostre radici”, incentrata sul rapporto tra identità, famiglia e comunità e sull’importanza della ricerca genealogica.

Nel corso dell’approfondimento è stato presentato anche un documento relativo all’albo genealogico della famiglia Di Stefano di Rosolini. La documentazione consente di seguire, attraverso la successione delle generazioni, la linea maschile della famiglia e di ricostruire i legami genealogici che si sono sviluppati nel tempo.

Un esempio concreto di come anche un documento d’archivio possa diventare uno strumento per raccontare la storia di una comunità. Nomi, date e relazioni familiari assumono così un significato che va oltre il dato genealogico e contribuisce a ricostruire il tessuto sociale di Rosolini.

La collaborazione tra l’Associazione Rosolinesi in Siracusa, i suoi soci e i ricercatori consente quindi di trasformare la documentazione in memoria condivisa. Un patrimonio che, attraverso conferenze, iniziative culturali e attività di ricerca, viene restituito alla comunità e alle nuove generazioni.

Il contributo della Cav. Tiziana Vitanza si inserisce in questo percorso con un ruolo legato alla ricerca e alla divulgazione, contribuendo a rendere accessibili vicende e documenti che rappresentano una parte della storia rosolinese.

La dimensione internazionale assunta da queste attività, con il lavoro sulle famiglie emigrate in Argentina, conferma inoltre come il legame con le proprie origini possa sopravvivere alle distanze geografiche e al trascorrere del tempo.

Per l’Associazione Rosolinesi in Siracusa, custodire questa memoria significa dunque continuare a ricercare, documentare e raccontare. Un lavoro che trova nella collaborazione tra persone e realtà associative il proprio punto di forza e che punta a consegnare alle nuove generazioni una storia fatta di famiglie, partenze, percorsi di vita e legami con la propria terra d’origine.