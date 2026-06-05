Tiziano Spada: “Il Pd riparta dall’unità. Floridia e Lentini indicano la strada, su Sac e acqua servono trasparenza e tutela dei territori”

Le recenti elezioni amministrative in provincia di Siracusa hanno consegnato al Partito Democratico un risultato positivo in due dei tre Comuni chiamati al voto. Un esito che, secondo il deputato regionale e sindaco di Solarino Tiziano Spada, deve rappresentare un punto di partenza per rilanciare il partito e superare le divisioni interne in vista delle prossime sfide regionali.

Intervenuto ai microfoni di SiracusaNews, Spada ha indicato nei successi di Floridia e Lentini due esempi da valorizzare. A Floridia, la riconferma di Marco Carianni con oltre 9 mila voti viene letta come la scelta dei cittadini di dare continuità a un modello amministrativo e politico che ha saputo conquistare fiducia e consenso. Analoga lettura per la vittoria di Enzo Basso a Lentini, premiato dagli elettori per la sua esperienza politica e per un modo di interpretare il centrosinistra che, secondo Spada, merita di essere assunto come riferimento anche a livello regionale.

Diverso il giudizio su Augusta, dove il Pd ha ottenuto un risultato deludente. Per il deputato regionale è necessario aprire una riflessione seria sul modello politico adottato negli ultimi anni. “Nel secondo Comune della provincia – ha osservato – non si può ignorare il dato di liste che non hanno raggiunto il 5 per cento. Serve un partito più unito e capace di costruire percorsi condivisi”.

Spada ha quindi richiamato la necessità di superare personalismi e contrapposizioni interne, sottolineando come il Pd non possa arrivare alle prossime elezioni regionali con le attuali divisioni. Un messaggio che guarda già al 2027 e alla costruzione di un’alternativa al centrodestra.

Tra i temi affrontati anche il ruolo di Marco Carianni all’interno dell’area democratica. Pur non essendo formalmente iscritto al Pd, secondo Spada il sindaco di Floridia ha già dimostrato nei fatti la propria collocazione politica sostenendo candidati e rappresentanti del partito nelle principali competizioni elettorali. “Sono convinto – ha detto – che prima o poi aderirà al Partito Democratico”.

Guardando alle prossime elezioni regionali, Spada ha ribadito la necessità di costruire un fronte ampio del centrosinistra. Ha espresso apprezzamento per il percorso politico di Ismaele La Vardera, riconoscendone consenso e visibilità, ma ha indicato nelle primarie lo strumento più adatto per individuare il candidato presidente e garantire la massima condivisione possibile.

“L’obiettivo non è soltanto vincere le elezioni – ha spiegato – ma governare la Sicilia e cambiarne il volto. Per questo bisogna costruire una coalizione larga, senza preclusioni verso chi vuole davvero rappresentare un’alternativa al centrodestra”.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla vicenda della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, e al processo di privatizzazione in corso. Spada ha ribadito la necessità di garantire il coinvolgimento del territorio siracusano, che detiene una quota significativa della società.

“Non siamo contrari per principio a un percorso di privatizzazione – ha precisato – ma vogliamo capire chi investirà, con quali tempi e con quali garanzie. Parliamo del principale aeroporto della Sicilia e di uno degli scali più importanti d’Italia. Le decisioni non possono essere assunte senza il coinvolgimento dei territori”.

Per questo motivo il parlamentare regionale ha ricordato l’interrogazione e la richiesta di audizione già presentate all’Ars insieme al senatore Antonio Nicita, con l’obiettivo di fare piena luce sulle prospettive future della società e sulle ricadute occupazionali ed economiche.

Sul fronte del servizio idrico, Spada ha ribadito la necessità di vigilare attentamente sulla gestione affidata ad Asea nell’ambito della nuova società mista pubblico-privata. Da sindaco di Solarino ha espresso preoccupazione soprattutto per il possibile aumento delle tariffe.

“Oggi a Solarino il costo dell’acqua è molto inferiore rispetto ad altri Comuni della provincia. Non possiamo accettare che l’introduzione di una tariffa unica comporti un raddoppio delle bollette per i cittadini”, ha affermato.

Al tempo stesso ha chiesto massima trasparenza sugli investimenti previsti nei diversi territori, a partire dagli interventi sulle reti idriche. “Prima di cedere gli impianti – ha concluso – vogliamo conoscere il cronoprogramma delle opere e sapere quanti fondi saranno investiti. Ridurre le perdite della rete significa migliorare il servizio e abbattere anche i costi energetici che oggi gravano sui Comuni e sui cittadini”.

Per Spada, dunque, la sfida dei prossimi mesi sarà duplice: ricostruire un Partito Democratico più coeso e credibile e, parallelamente, garantire che le grandi partite strategiche della provincia di Siracusa, dall’aeroporto all’acqua, vengano affrontate mettendo al centro gli interessi delle comunità locali.