“Toccare con mano la vita di bordo”, la Nave Francesco Mimbelli aperta ai visitatori a Siracusa

La Nave Francesco Mimbelli della Marina Militare è ormeggiata al porto di Siracusa dal 5 all’11 settembre, nell’ambito della campagna d’istruzione 2025 degli allievi della prima classe della Scuola Sottufficiali di Taranto.

L’unità è aperta alle visite del pubblico fino a martedì 11 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Un’occasione per i cittadini e i turisti di salire a bordo di un cacciatorpediniere della Marina Militare Italiana e scoprire da vicino la vita di bordo.

Il capitano di vascello Luca Capobianco, comandante della Mimbelli, ha spiegato: “La nave rientra dall’operazione Mediterraneo Sicuro, condotta dalla Marina a tutela degli interessi nazionali in un’area operativa di circa 2 milioni di km². Contestualmente abbiamo portato avanti la campagna d’istruzione per i 153 allievi al loro primo imbarco, dando loro il battesimo del mare”

Gli allievi hanno visitato cinque Paesi – Grecia, Cipro, Egitto, Turchia e Montenegro – prendendo parte sia alle attività operative e addestrative a bordo, sia a quelle protocollari a terra, sperimentando l’importanza della diplomazia navale nel promuovere cooperazione e pace nel Mediterraneo.

Durante la sosta a Siracusa, i visitatori potranno ammirare le aree principali della nave, scoprendo il funzionamento di un’unità destinata principalmente alla difesa antiaerea, ma capace di condurre operazioni anche sopra e sotto la superficie marina.

La campagna d’istruzione si concluderà il 13 settembre con il rientro a Taranto.