Lo ha fatto di nuovo e stavolta lo sappiamo, ma magari certe volte riesce anche a passare inosservato. Mick Jagger è tornato a Siracusa, tappa fissa per lui quando arriva in questa parte di Sicilia dove si narra abbia anche comprato casa.

Lo scatto di ieri lo ritrae con l’ormai amico chef Giovanni Guarneri: immancabile un passaggio dal ristorante Don Camillo nei giorni in cui il leader dei Rolling Stones resta in zona.

Probabile che nei prossimi giorni anche lui stesso pubblichi qualche scatto affidando ai social il racconto della sua presenza a Siracusa e in provincia. Nel frattempo non ci resta che dire “toh, c’è Mick Jagger a Siracusa”, ancora una volta (lo aggiungiamo noi).