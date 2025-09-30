Tommaso Gargallo: poeta, uomo di lettere e memoria viva di Siracusa

Per Siracusa Tommaso Gargallo (1760-1843) è una figura eminente della cultura siciliana: poeta, uomo di lettere, che ha profondamente segnato il pensiero, il territorio e la memoria della città. Nato il 25 settembre 1760, Gargallo è stato autore di opere tradotte dal latino, promotore di riflessioni civiche ed economiche per Siracusa e punto di riferimento per generazioni.

Pensiero e opere

Gargallo si definiva classicista e nelle sue opere giovanili – come Le Veronesi e Le Malinconiche – si percepisce la sua fedeltà agli antichi modelli insieme a un’apertura verso linguaggi più sentimentali.

Tra i suoi lavori più significativi c’è Memorie patríe per lo ristoro di Siracusa (1791), dove offre una visione per il risanamento economico e civile della città.

Territorio e memoria

Il Liceo “Tommaso Gargallo” è intitolato a lui; dal 1865 ha avuto sede nel centro storico di Siracusa e oggi comprende liceo classico, linguistico, musicale e coreutico.

Gargallo fondò il feudo che poi sarebbe diventato Priolo Gargallo, chiedendo al re Ferdinando III la licentia populandi nel 1807 e costruendo nel feudo chiesa e abitazioni.

La sua casa natale, il Palazzo Gargallo, in Piazza Archimede a Siracusa, è simbolo del suo legame con la città.

Perché continua a essere presente

Tommaso Gargallo non è solo nome su lapidi e scuole: la sua opera ispira tuttora riflessioni sul rapporto tra cultura e comunità, sull’importanza di radici culturali, sull’educazione come strumento di crescita personale. Le sue traduzioni di Orazio, le sue Memorie autobiografiche, la sua visione di città viva e attiva continuano a parlare ai siracusani e ai giovani.