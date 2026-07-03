Tony Drago, alla Camera la presentazione del libro “Morire di naia”: Scerra annuncia la proposta per una Commissione d’inchiesta

Lunedì 6 luglio a Roma, nel giorno dell’anniversario della morte del militare Tony Drago, la Sala Stampa della Camera dei deputati ospiterà alle 17.30 la presentazione del libro Morire di naia. Oltre le ombre e i silenzi nelle caserme italiane, di Marta Silvestre e Andrea Turco, pubblicato da Zolfo Editore.

Interverranno il parlamentare Filippo Scerra, del Movimento 5 Stelle, gli autori Marta Silvestre e Andrea Turco e l’avvocato Dario Riccioli, legale della famiglia Drago.

In occasione dell’iniziativa, l’onorevole Filippo Scerra illustrerà anche la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Tony Drago, il militare siracusano trovato senza vita nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2014 nella caserma “Sabatini” dell’ottavo Reggimento Lancieri di Montebello di Roma, dove prestava servizio.

“La vicenda di Tony Drago continua a rappresentare una ferita aperta per la sua famiglia e per quanti credono che lo Stato debba sempre garantire verità e giustizia. Dopo anni di interrogativi, incongruenze e ombre investigative, ritengo doveroso che il Parlamento faccia piena luce su quanto accaduto”, ha dichiarato Filippo Scerra.

IL LIBRO

Morire di naia ricostruisce le vicende di Tony Drago, Emanuele Scieri, Giovanni Cosca, Marco Mandolini e Riccardo Rasman: giovani uomini con storie diverse, accomunate da morti segnate da dubbi e omissioni. È molto più di un’inchiesta, è un racconto civile che chiede memoria e giustizia e che affronta il tema delle responsabilità, dei silenzi e delle zone d’ombra che hanno caratterizzato alcuni episodi avvenuti all’interno delle caserme italiane.

In un momento storico in cui il dibattito sulla difesa, sul riarmo e sul ruolo delle Forze armate è tornato al centro dell’agenda pubblica, Morire di naia ricorda come la trasparenza, la tutela delle persone e l’accertamento della verità siano parte integrante della credibilità delle istituzioni democratiche.

Con una prefazione di Madi Ferrucci, giornalista di Report, è pubblicato da Zolfo Editore ed è disponibile intutte le librerie.

GLI AUTORI

Marta Silvestre, giornalista, classe 1988, è specializzata in cronaca. Dopo le esperienze a SkyTg24 e ad AdnKronos, lavora nella redazione del quotidiano siciliano online MeridioNews (contatti: 327 1788254).

Andrea Turco, giornalista, classe 1985, è specializzato nei temi legati all’ambiente e alle questioni sociali. Lavora nella redazione di EconomiaCircolare.com e cura l’Osservatorio Eni per l’Ong A Sud (contatti: 327 0987994).