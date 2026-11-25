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Sarà TonyPitony il protagonista della settima puntata di GialappaShow. L’artista affiancherà il Mago Forest alla conduzione del programma ideato dalla Gialappa’s Band, confermando la formula che prevede un ospite diverso al fianco del conduttore in ogni appuntamento.

L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre, alle 21.30, in prima visione su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Per Tony Pitony si tratta di un’occasione per portare anche sul palco del programma la sua cifra artistica, caratterizzata da ironia dissacrante, provocazione e contaminazioni musicali.

Il programma, prodotto da Banijay Italia, è condotto dal Mago Forest, al secolo Michele Foresta, con la partecipazione della Gialappa’s Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Nel corso delle puntate si alternano sketch, parodie, imitazioni, ospiti e momenti musicali, con il coinvolgimento di un cast di comici ormai consolidato.

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Dopo Simona Ventura, Bianca Balti, Malika Ayane, Mădălina Ghenea, Pierpaolo Spollon e Giusy Buscemi, sarà dunque Tony Pitony ad affiancare Forest nella settima puntata dell’ottava stagione