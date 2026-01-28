TonyPitony e l’ipotesi Sanremo: dal web al palco con Ditonellapiaga

TonyPitony verso Sanremo. Il Festival potrebbe accogliere una delle figure più imprevedibili e discusse del panorama musicale italiano. Il cantante siracusano, noto per la sua maschera ispirata a Elvis Presley e per testi diretti, provocatori e volutamente trash, è ormai un fenomeno virale sul web e potrebbe approdare all’Ariston nella serata dedicata alle cover.

Secondo quanto appreso dall’ANSA, TonyPitony potrebbe apparire venerdì sera, accanto a Ditonellapiaga, durante la serata delle cover. Un’ipotesi che trova coerenza con l’estetica e l’attitudine della cantante – al secolo Margherita Carducci – che ha più volte rivendicato la natura pungente, ironica e volutamente scomoda del proprio progetto artistico. Un connubio che si allinea perfettamente anche al titolo del brano in gara, “Che fastidio”.

Dal web a Sanremo: il fenomeno TonyPitony

TonyPitony è diventato noto al grande pubblico grazie ai social, dove ha costruito un personaggio divisivo, capace di alternare ironia, provocazione e sessualità esplicita. È autore della sigla del FantaSanremo, Scapezzolate, che ha ulteriormente amplificato la sua popolarità.

A consacrarne il momento è stato Fiorello, che lo ha voluto ospite in diretta nel corso della trasmissione La Pennicanza. “Giornalisti, tra poco questo cantante esploderà“, ha dichiarato lo showman, scherzando con lui anche in dialetto siciliano. Un’investitura che ha acceso ulteriormente i riflettori sul personaggio.

Un artista concettuale e divisivo

Le principali piattaforme di vendita di biglietti definiscono TonyPitony un “artista concettuale”, la cui ricerca si muove tra suggestioni anni Sessanta, musica elettronica, teatralità, trash e un’estetica che esplora fetish e antiproibizionismo. Un progetto che non lascia indifferenti.

Già nel 2020, TonyPitony aveva tentato l’ingresso nel mainstream partecipando ai casting di X Factor: la sua personale interpretazione di Hallelujah di Leonard Cohen convinse solo Mika, lasciando perplessi gli altri giudici.

Oggi divide il pubblico: per alcuni è un artista diretto e tecnicamente valido, per altri eccessivo e provocatorio nel linguaggio. Alla domanda di Fiorello su una sua possibile presenza a Sanremo, la risposta è stata enigmatica: “No, ma è una cosa che farà ridere”. E, con ironia, ha aggiunto di aver presentato “domanda in carta bollata alla Rai” per mandare in onda il brano Donne ricche.

Il debutto in Rai

L’intervento a La Pennicanza ha segnato la prima apparizione ufficiale di TonyPitony in Rai. “Meglio esordire qui con me che con Liorni”, ha chiosato Fiorello, suggellando un momento che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase per l’artista siracusano.

Se Sanremo dovesse davvero accoglierlo, TonyPitony si candiderebbe a essere la scheggia impazzita del Festival, capace di dividere, far discutere e – come spesso accade all’Ariston – lasciare il segno.