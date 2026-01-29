TonyPitony si racconta a “Passa dal BSMT”: dal provino a X Factor all’aneddoto virale

È TonyPitony l’ospite della nuova puntata di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli che continua a intercettare i protagonisti del momento. Nella puntata, uscita oggi, l’artista si racconta senza filtri, alternando momenti personali, musica e aneddoti che stanno già facendo parlare il web.

Tra i passaggi più attesi, Tony torna sul celebre provino a X Factor, svelandone i retroscena al minuto 1:04:11 circa. Un racconto diretto e sincero che ripercorre uno dei momenti più discussi del suo percorso artistico, offrendo uno sguardo inedito sulle emozioni e le aspettative di quei giorni.

Non manca anche il lato più leggero e ironico: intorno al minuto 18, TonyPitony condivide un simpatico episodio avvenuto durante una festa, quando venne scambiato per Picone, strappando risate e confermando la sua autoironia.

Nel corso della chiacchierata con Gazzoli, TonyPitony si apre anche sul piano personale e musicale, parlando della propria evoluzione artistica e del rapporto con la notorietà improvvisa. Una puntata che conferma ancora una volta Passa dal BSMT come uno spazio di racconto autentico, capace di andare oltre il personaggio e restituire il lato umano degli ospiti.