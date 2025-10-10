Torna a Rosolini la Festa del Mosto: appuntamenti nel week end

Torna a Rosolini la Festa del Mosto, giunta alla quarta edizione. Un evento che da qualche hanno è tornato in auge grazie alla collaborazione della Misericordia di Rosolini, in particolare all’area 3 che si occupa di eventi ricreativi, sempre pensando però al recupero della tradizione. Due giorni all’insegna delle tradizioni arricchita di spettacoli ed eventi canori per ridare vita e slancio ad una delle manifestazioni più amate del territorio. Un viaggio attraverso i sapori della tradizione contadina del mosto e dei suoi derivati saranno gli elementi portanti di questa “Sagra del Mosto” che si svolgerà a Rosolini sabato 11 e domenica 12 ottobre prossimo. Ancora una volta l’asse portante della manifestazione sarà piazza Garibaldi e tutta l’asse di Corso Savoia.

Appuntamento in piazza Garibaldi, domani alle 19, con l’apertura degli stand per la degustazione dei prodotti tipici a cura dell’Area 3 Misericordia e alle 20,30 le esibizioni delle scuole di ballo Dancing stars, Studio N e Spazio 2. Domenica alle 20 in Chiesa Madre l’esibizione della corale femminile “Muse InCanto” e alle 21 Beans in concerto a cura di Eventi Sicilia.



“Prosegue con costante l’ impegno della nostra amministrazione comunale per promuovere il nostro territorio in tutte le sue peculiarità – il commento del sindaco Giovanni Spadola -. Dopo la “Sagra del Carrubbo”, la “Sagra dell’Arancino” arriva la “Festa del Mosto”. Una manifestazione che ha l’obiettivo di far rivivere le tradizioni di un tempo. Un passato che intendiamo tramandare alle nuove generazioni perché siamo convinti che un solido futuro non possa che poggiare su una profonda conoscenza delle proprie radici. Colgo l’occasione per ringraziare quanti sono a lavoro per organizzare questa manifestazione attraverso un lavoro sinergico tra amministrazione comunale a la Misericordia di Rosolini. Un ringraziamento particolare ancora una volta parlamentare regionale Riccardo Gennuso che, un ha fatto mancare il supporto per poter affrontare l’evento”