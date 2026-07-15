Torna a Siracusa l’Ortigia Film Festival: quest’anno si celebra la sua XVIII edizione

Cultura · Dal 20 al 26 settembre

Dal 20 al 26 settembre torna a Siracusa l’Ortigia Film Festival che quest’anno celebra la sua XVIII edizione. Un traguardo importante che non vuole essere solo un anniversario, ma un passaggio simbolico: il momento in cui una storia già radicata può guardarsi alle spalle con consapevolezza e, allo stesso tempo, rivolgersi al futuro con nuova audacia.

“OFF Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro”, è il file rouge della XVIII edizione che nasce dall’incontro tra memoria e visione: il cinema custodisce le tracce del passato e apre lo sguardo verso ciò che ancora non conosciamo. Ortigia, isola sospesa tra pietra e mare, diventa il luogo naturale di questo dialogo, dove ogni immagine è insieme ricordo e possibilità. In un tempo che consuma tutto con rapidità, il festival sceglie il valore della durata, dell’ascolto e di una leggerezza capace di trasformarsi in resistenza, bellezza e pensiero.

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Proprio in questo contesto nasce e si inserisce l’opera scelta come manifesto della nuova edizione, Quando il vento non soffiava, di Mirko Leuzzi, appartenente a un ciclo pittorico dedicato a figure femminili immerse in una dimensione naturale e atemporale. La donna diventa immagine universale dell’essere umano, mentre la fioritura non rappresenta soltanto un elemento naturale ma il simbolo di una trasformazione continua.

L’opera rappresenta il punto di partenza di un racconto visivo più ampio, sviluppato attraverso una serie di dipinti che condividono lo stesso immaginario pittorico. Un linguaggio visivo costruito attorno a figure sospese tra memoria e visione definisce l’identità della XVIII edizione e accompagna la campagna di comunicazione del festival.

“Quando ho iniziato a dipingere e a sviluppare la mia ricerca artistica ci trovavamo in piena pandemia. In quel momento ho sentito il bisogno di costruire un immaginario capace di andare oltre il tempo che stavamo vivendo. Le figure che ho iniziato a dipingere volevano rappresentare l’umanità in una dimensione sospesa, fuori dal tempo. È nella figura femminile che ho trovato la forma più autentica per esprimere questa condizione. Negli anni questa ricerca si è evoluta con l’idea di costruire uno spazio atemporale, dove prendere le distanze dal mondo; un Eden dove proteggersi e rifugiarsi. Per questo ho sentito subito un’affinità con il tema del festival: Oltre il tempo è un tema che dialoga profondamente con la mia ricerca”, dichiara Mirko Leuzzi.

Artista romano classe 1992, Mirko Leuzzi si afferma negli ultimi anni nel panorama artistico contemporaneo grazie a uno stile pittorico distintivo e alla capacità di fondere elementi tradizionali e ricerca visiva in opere che raccontano e approfondiscono temi universali come l’identità, la memoria e il legame tra uomo e natura.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto OFF Sposa l’Arte, ideato da Roberto Gallo, con l’obiettivo di coinvolgere le altre arti all’interno della kermesse cinematografica. L’artista donerà al festival l’opera originale, esposta durante tutta la manifestazione, divenendo così icona poetica dell’edizione. La grafica del manifesto è di Carmelo Iocolano.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Il Comitato Scientifico riunisce quattro tra le più autorevoli personalità del panorama cinematografico e culturale italiano: Gianni Canova, critico cinematografico e accademico; Steve Della Casa, critico cinematografico, saggista e autore; Laura Delli Colli, giornalista e presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani; Teresa De Santis, manager culturale, esperta di cinema e audiovisivo, prima donna alla direzione di Rai 1.

Negli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di: MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Unesco, Rai Cinema Channel, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.