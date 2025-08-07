Torna Caronte: in arrivo un’ondata di caldo africano, afa e notti tropicali fino a dopo Ferragosto

Dopo una piacevole tregua climatica, fatta di giornate miti e brezze leggere che ricordavano le estati di un tempo, l’estate torna a farsi sentire in tutta la sua intensità. Nei prossimi giorni, infatti, l’Italia sarà investita da una nuova e potente ondata di caldo africano: l’anticiclone Caronte è pronto a imporsi con forza, riportando temperature estreme e un’afa persistente su gran parte del Paese.

Tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto si assisterà a un netto cambiamento: le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo il picco nel fine settimana. Si prevede un vero e proprio “boom termico”, con colonnine di mercurio che supereranno facilmente i 35°C in molte città, e picchi anche oltre i 40°C nelle aree interne e meridionali.





Il caldo non darà tregua nemmeno di notte: le minime difficilmente scenderanno sotto i 20°C, generando le cosiddette “notti tropicali”. L’umidità elevata peggiorerà ulteriormente la percezione del calore, con un aumento del cosiddetto stress index, l’indice che misura il disagio fisico causato dalla combinazione di temperatura e umidità.

Secondo le attuali proiezioni, la morsa dell’anticiclone potrebbe protrarsi ben oltre Ferragosto, lasciando poche speranze di rinfreschi a breve termine. Sarà quindi fondamentale adottare precauzioni per proteggersi dal caldo e limitare gli effetti negativi sulle fasce più fragili della popolazione.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: sole e caldo in deciso aumento.

Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento.

Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento.

Tendenza: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.

(AskaNews.it)