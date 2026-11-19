Attualità · Seconda edizione

Torna COSMO, il festival di architettura che attraversa il territorio tra Siracusa e Pantalica. Per la sua seconda edizione COSMO invita tre progettisti internazionali, Daryan Knoblauch, il collettivo PARABASE e Nuno Melo Sousa, a realizzare tre installazioni in tre luoghi che meriterebbero più attenzione: uno spazio urbano oggi residuale nel cuore di Siracusa, la piazza barocca di Sortino e il belvedere della Sella di Filiporto, porta d’ingresso alla necropoli di Pantalica.

Le installazioni resteranno aperte al pubblico dal 25 novembre al 13 dicembre 2026. Nessuna di esse è ancorata al suolo: sono costruite per essere montate, smontate e trasportate facilmente, senza lasciare traccia. La loro natura temporanea è parte del progetto. Non intendono trasformare i luoghi in modo permanente, ma accendere su di essi uno sguardo nuovo, mostrarne le potenzialità e aprire una discussione pubblica sul loro futuro.





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Il tema: Content

Il tema della seconda edizione è Content. Il festival si concentra sulla narrazione, sul significato e sul messaggio che le installazioni intendono trasmettere. Questa chiave di lettura invita i progettisti a esplorare temi sociali, culturali e ambientali rilevanti, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione e di connessione. Acqua, sole, riparo: ciascuna delle tre opere parte da un elemento primario per raccontare qualcosa del luogo che la ospita e del tempo in cui viviamo.

Content riflette in particolare sulla posizione delle opere. La scelta di ogni luogo è parte del progetto: le installazioni servono ad attirare l’attenzione su spazi con grandi potenzialità per un progetto di architettura. A Sortino, sulla facciata degli edifici di fronte alla Chiesa Madre, che non sono all’altezza di un luogo estremamente disegnato come il sagrato. A Filiporto, sulla necessità di una maggiore cura degli accessi a un luogo straordinario, affacciato sulla valle dell’Anapo. A Siracusa, su uno spazio di risulta oggi destinato a parcheggio, che ha enormi potenzialità per diventare uno spazio pubblico dignitoso, una piazza per il quartiere umbertino e una cerniera tra il Porto Grande e il Porto Piccolo, tra Ortigia e la Borgata.





Daryan Knoblauch, Evaporation Bowl – Via del Castello Marieth, Siracusa

Via del Castello Marieth è oggi un parcheggio, frequentato da persone senza fissa dimora e da parcheggiatori abusivi. Eppure occupa una posizione strategica: è il possibile anello di congiunzione tra la zona umbertina, il rinnovato lungomare del Porto Piccolo e i Giardini dei Marinaretti. Uno spazio con un grande potenziale, finora poco valorizzato, che potrebbe diventare la connessione ideale tra Ortigia, attraverso il nuovo ponte pedonale, i Calafatari, il Porto Piccolo e la Borgata. Questo parcheggio potrebbe diventare una piazza pubblica affacciata sul Porto Piccolo, cerniera tra il quartiere umbertino e la Borgata.

Qui Daryan Knoblauch installa Evaporation Bowl, una struttura leggera composta da un anello in acciaio inox di 10 metri di diametro esterno sorretto da quattro gambe, da una membrana metallica a maglia e da un bacino d’acqua di 2 metri di diametro. L’opera rende visibile il processo di evaporazione: le gocce che si formano e si depositano sulla membrana diventano la facciata stessa dell’installazione. Un piccolo dispositivo che parla di acqua, di clima e di cura, collocato in uno spazio che chiede di essere restituito alla città.

A Siracusa l’acqua è all’origine di tutto. Il mito racconta della ninfa Aretusa che, per sfuggire ad Alfeo, fu trasformata in sorgente e riemerse in Ortigia, dove ancora oggi la fonte che porta il suo nome sgorga a pochi passi dal mare. La città stessa nasce dall’acqua: i coloni corinzi scelsero quest’isola per i suoi due porti naturali e per le sorgenti di acqua dolce che ne rendevano possibile la vita. Evaporation Bowl raccoglie questa memoria in una forma concava, un grande catino che accoglie e trattiene, in dialogo ideale con la forma convessa del Santuario della Madonna delle Lacrime, il cono che domina il paesaggio della città moderna e che custodisce a sua volta una storia di acqua e di lacrime.

L’opera è anche una riflessione sul clima. L’evaporazione, resa visibile sulla membrana, ricorda che l’acqua è una risorsa fragile, sempre più scarsa in una terra che conosce la siccità. E l’installazione sorge proprio a ridosso del Porto Piccolo, in una delle aree che le proiezioni degli studi sull’innalzamento del livello del mare indicano tra le più esposte della costa siracusana. Lo stesso mare che ha dato origine alla città ne ridisegnerà i confini: Evaporation Bowl invita a guardare a questo futuro con consapevolezza, a partire da uno spazio oggi dimenticato.





PARABASE, Solaris – Piazza della Chiesa Madre, Sortino

La Chiesa Madre di Sortino è uno dei capolavori, ancora poco conosciuti, del barocco del Sud-Est. La piazza che la precede è decorata da un disegno a terra che rappresenta il paradiso terrestre. Di fronte alla chiesa, però, si affaccia il muro di un edificio degli anni Cinquanta e Sessanta, con finestre anonime e senza progetto, che sottrae alla piazza parte della sua qualità e meriterebbe una maggiore attenzione.

Il collettivo PARABASE porta a Sortino Solaris, una struttura mobile realizzata con pannelli fotovoltaici dismessi, tubi in acciaio e ruote pneumatiche. Il progetto nasce da una riflessione sul riuso: nel contesto dell’emergenza climatica, la domanda per gli architetti non è più cosa si può fare di nuovo, ma cosa si può fare con ciò che già esiste. Oggetti di scarto, materiali dalla vita utile apparentemente conclusa, diventano così strumenti per interrogare i sistemi con cui attribuiamo valore alle cose. Nella piazza di Sortino, Solaris mette in discussione la scarsa considerazione di cui gode il barocco di questa città e riporta lo sguardo sul fronte che fronteggia la chiesa e sulla necessità di ripensarlo.

Nella piazza Solaris diventa una sosta all’ombra e una seduta: un luogo in cui fermarsi a osservare la facciata barocca della Chiesa Madre e il giardino geometrico del sagrato, un disegno di simboli composto con ciottoli di pietra che raffigura il paradiso terrestre. I pannelli che un tempo producevano energia dal sole oggi offrono riparo dal sole stesso, e restituiscono agli abitanti e ai visitatori il tempo per guardare con attenzione un patrimonio che spesso si attraversa senza vederlo.





Nuno Melo Sousa, Vela: Alza i tuoi pugni esili come antenne verso il cielo – Sella di Filiporto, Pantalica

Fino a qualche anno fa la Sella di Filiporto era occupata da un parcheggio. Oggi, liberata dalle automobili, offre uno dei panorami più straordinari su Pantalica. È anche l’ingresso del percorso panoramico che collega i villaggi bizantini, la trincea di probabile epoca greca e l’Anaktoron, il cosiddetto palazzo del principe, databile al XIII secolo a.C. e considerato probabilmente il più antico edificio megalitico della Sicilia, le cui origini restano ancora in parte misteriose.

Qui, a segnare l’ingresso all’area archeologica di Pantalica, Nuno Melo Sousa costruisce Vela, un riparo essenziale: una tenda in tessuto sorretta da due aste, che si distende sul prato e si solleva come una vela, accompagnata da una piattaforma in metallo con un piatto in ottone martellato. Le pietre, il tessuto e il metallo lavorato a mano richiamano i gesti più antichi dell’abitare: proteggersi, raccogliersi, condividere il cibo. Un’architettura primitiva e precisa insieme, che dialoga con la memoria millenaria del luogo.

L’opera di Nuno Melo Sousa è anche una riflessione su ciò che di Pantalica non conosciamo. Delle comunità che per secoli abitarono questo altopiano restano quasi soltanto le necropoli, migliaia di tombe scavate nella roccia delle pareti della valle. Dell’abitato, delle case, dei luoghi della vita quotidiana non resta quasi traccia, a eccezione dell’Anaktoron. La tenda di Nuno Melo Sousa prova a immaginare questa architettura scomparsa: un’architettura primitiva fatta di pochi elementi, leggera e reversibile come lo sono state per millenni le abitazioni dell’uomo, capace di dare forma a un riparo senza segnare il paesaggio. Una casa della città dei vivi, nel luogo che conosciamo soprattutto come città dei morti.

Gli autori e il curatore

Daryan Knoblauch dirige uno studio di architettura con progetti che spaziano da edifici culturali a padiglioni e dispositivi per la performance artistica. Il suo lavoro tratta l’architettura come un apparato spaziale attivo per mettere in scena forze culturali, sociali e ambientali.

PARABASE è lo studio di architettura fondato in Svizzera da Carla Ferrando Costansa e Pablo Garrido Arnaiz. Il loro lavoro indaga il riuso e le strategie circolari ed è stato selezionato alla 19ª Biennale di Architettura di Venezia e alla 4ª Triennale di Lisbona.

Nuno Melo Sousa (1988) è un architetto portoghese formato alla Facoltà di Architettura di Porto. Dal 2012 vive e lavora a Penafiel, nel nord del Portogallo, con una pratica che unisce progetto, ricerca e insegnamento.

Francesco Moncada (Siracusa, 1976), curatore di COSMO, è architetto. Dopo aver vissuto e lavorato a Londra, Barcellona, Oslo, Porto e Rotterdam, dove ha collaborato a lungo con Rem Koolhaas a OMA, è tornato a Siracusa, dove guida con Mafalda Rangel Campos lo studio Moncada Rangel.





COSMO

COSMO è un festival di architettura ideato e curato da Francesco Moncada, dedicato ai luoghi tra Siracusa e Pantalica. Ogni edizione invita architetti e artisti a confrontarsi con spazi poco conosciuti o in attesa di una nuova vocazione, attraverso installazioni temporanee aperte a tutti. Il festival si inserisce nel più ampio Progetto Siracusa Pantalica (www.siracusapantalica.it).

Promotori e produzione

Il progetto è promosso dal Comune di Siracusa, con il patrocinio del Ministero del Turismo e dell’UNESCO. Tutte le installazioni sono state prodotte e realizzate da DiSè, azienda di Grammichele (CT) specializzata nella costruzione di opere d’arte e allestimenti per importanti istituzioni. Un ringraziamento speciale va a tutto il loro gruppo di lavoro: senza la loro competenza e la loro generosità questo progetto non esisterebbe.