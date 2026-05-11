Torna Democrazia partecipata a Priolo, via alle domande

Per il settimo anno consecutivo, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni dà voce ai cittadini, chiamati a presentare progetti e proposte nell’ambito di Democrazia Partecipata.

L’iniziativa punta a coinvolgere tutti nella vita politica e amministrativa del paese, per la scelta di azioni di interesse comune.

Sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’avviso, al quale potranno partecipare i residenti a Priolo che abbiano compiuto i 18 anni di età, forme associative e rappresentative dei cittadini, come le associazioni sportive e culturali.

Queste le tematiche: ambiente, ecologia e sanità; lavori pubblici, mobilità e viabilità; spazi e aree verdi; politiche sociali, educative e giovanili; attività socio-culturali e sportive.

La scheda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo o ritirata presso la portineria del Palazzo Municipale, dalle 9 alle 12.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti, invitano i cittadini a presentare progetti e proposte, entro la data del 29 maggio 2026.

I progetti ammessi saranno votati dagli stessi cittadini e quello che avrà ottenuto maggiori consensi sarà realizzato dall’Amministrazione comunale.