Torna il “Cinema in Piazza” a Siracusa: l’ottava edizione al via lunedì

Anche quest’anno torna “Cinema in Piazza”, manifestazione cinematografica giunta all’ottava edizione. L’evento, inserito nella programmazione estiva dal Comune di Siracusa in collaborazione con l’Associazione Culturale Vertigo, riporterà il grande cinema italiano nel cuore della città, con proiezioni gratuite in Piazza Santa Lucia.

Cinema in Piazza è pronto a trasformare ancora una volta la piazza in un luogo di incontro e condivisione, dove il cinema diventa strumento di socialità e valorizzazione del quartiere. L’ottava edizione propone un cartellone di quattro commedie italiane che saranno proiettate per quattro lunedì consecutivi: il 25 agosto, il 1°, l’8 e il 15 settembre, a partire dalle 21.





La serata inaugurale di lunedì 25 agosto vedrà la proiezione di Pare parecchio Parigi, l’ultima commedia di Leonardo Pieraccioni. Il film racconta la storia di tre fratelli che, dopo anni di silenzi e incomprensioni, si ritrovano per esaudire l’ultimo desiderio del padre malato: portarlo a Parigi. Non potendo farlo realmente, organizzano un finto viaggio con un camper fermo in giardino, trasformando l’inganno in un’occasione di risate e riconciliazione familiare. Tra momenti comici e spunti di tenerezza, la pellicola regala emozioni e buonumore.

A seguire, lunedì 1 settembre, sarà la volta di Succede anche nelle migliori famiglie, divertente commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Il protagonista, medico di successo e “pecora nera” della famiglia, torna in Sicilia in occasione dei funerali del padre. Qui scopre che la madre ha deciso di risposarsi, dando il via a una serie di situazioni imprevedibili e ironiche. Tra segreti, rivalità e battute fulminanti, il film offre uno sguardo leggero e spassoso sui rapporti familiari, strappando risate a tutta la platea.

Per il terzo appuntamento, lunedì 8 settembre, sarà la volta di Come può uno scoglio, con il duo comico Pio e Amedeo diretti da Gennaro Nunziante. La storia segue le vicende di Pio, un giovane avvocato destinato a diventare sindaco della sua città, che si trova costretto a fare i conti con Amedeo, un autista dal passato burrascoso. L’incontro tra i due dà vita a una serie di avventure esilaranti, tra ribellioni, equivoci e momenti surreali. Una commedia irriverente che alterna comicità e riflessioni sul valore dell’amicizia.

La rassegna si concluderà lunedì 15 settembre con Un mondo a parte, toccante commedia di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Il film racconta la storia di un maestro elementare romano che, trasferito in una piccola scuola di montagna destinata alla chiusura, si trova di fronte a un gruppo di bambini e a una comunità che non vuole arrendersi allo spopolamento. Tra momenti di comicità e tenerezza, la pellicola regala una riflessione profonda sull’importanza dell’istruzione e del legame con il territorio, lasciando al pubblico un messaggio di speranza.

Il Cinema in Piazza, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Vertigo, continua a portare spensieratezza e buonumore al centro delle sue serate, offrendo al pubblico la possibilità di godersi pellicole divertenti sul grande schermo, gratuitamente.