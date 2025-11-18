Torna il Job Day a Siracusa: il 26 novembre attenzione rivolta al settore industriale

Torna l’appuntamento con il Job Day, l’iniziativa promossa dal Comune di Siracusa per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si terrà il 26 novembre e stavolta l’attenzione è rivolta al settore industriale, in modo particolare al comparto petrolchimico locale.

​Il programma dell’evento sarà presentato lunedì prossimo (24 novembre) con una conferenza stampa che si terrà alle 11 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio. Parteciperanno i rappresentanti del Comune, del Libero Consorzio Comunale, della Regione Siciliana, del Centro per l’impiego, di Confindustria, di Sviluppo Lavoro Italia e dell’Università degli Studi di Catania, oltre a dirigenti e studenti degli istituti scolastici partner.

​Si tratta del terzo Job Day organizzato dal Comune nel corso del 2025; i primi due sono stati dedicati rispettivamente ai settori alberghiero e ristorazione e al settore commercio. Anche quello sull’industria si terrà all’Urban Center (via Nino Bixio 1) e, come gli altri due, oltre a fornire occasioni di impiego a chi è in cerca di occupazione, punta a consolidare l’incontro e il dialogo tra scuole, studenti, imprese e istituzioni così da avvicinare i giovani al mondo del lavoro già alla fine del percorso formativo.