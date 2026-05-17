Torna il “maggio dei libri” alla biblioteca comunale di Priolo Gargallo

L’Amministrazione comunale di Priolo, guidata dal sindaco Pippo Gianni aderisce, partecipando con le proprie proposte, alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2026”, finalizzata alla promozione e diffusione della lettura, promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura.
Per l’evento culturale, che riveste anche una funzione sociale, sono stati coinvolti scrittori per la presentazione dei libri e poeti. Verranno effettuate anche letture in biblioteca agli alunni delle scuole dell’infanzia.
Il Sindaco Pippo Gianni, l’Amministrazione comunale, il consulente esperto per la biblioteca e le attività culturali Carmelo Susinni, hanno realizzato il seguente programma, mettendo a disposizione gratuitamente la sala conferenze della biblioteca.
19 Maggio 2026, Biblioteca Comunale, alle 17: Presentazione del libro di Cetty Bruno “La Civiltà della Roccia. La valle dell’Anapo e l’Ecomuseo degli Iblei”, a cura di Paolo Uccello e Giovanna Marino. Lettura poesie a tema;
20 Maggio 2026, Biblioteca Comunale, alle 9: Lettura animata per i piccoli alunni dell’Asilo Scuola Paritaria PamEly’s Dream. Le letture sono a cura delle maestre della scuola, che utilizzeranno i libri per bambini di cui è dotata la biblioteca;
21 Maggio 2026, Biblioteca Comunale, alle 17: Presentazione del libro di Paolo Oliva, “Storia di una Metropoli Dimenticata” Siracusa Greca. Lettura poesie a tema. Presentazione a cura di Giuseppe Garro;
26 Maggio 2026, Biblioteca Comunale, alle 17: Presentazione del libro di Antonio Cammarana e Gianfranco Ciriacono “Le Immagini della Storia”. Presentazione a cura dell’Ing. Renzo Cammarana. Intervento della dott.ssa Lucia Pascarelli Sinatra di Camemi. Lettura poesie a tema;
28 Maggio 2026, Biblioteca Comunale, alle 17: Presentazione del libro di Salvo Zappulla “La perdizione”. Presentazione a cura di Sabrina Ciccitta. Lettura poesie a tema;
4 Giugno 2026, Biblioteca Comunale, alle 17: Presentazione del libro di padre Amato “U Strammatu”, Vita ed opere dell’autore. Presentazione a cura di Pippo Scaduto. Evento commemorativo in ricordo del nostro parroco scrittore. Lettura poesie a tema;
9 Giugno 2026, Biblioteca Comunale, alle 17: Presentazione del libro di Barbara Becheroni “Ho guardato la bellezza con i miei occhi”. Presentazione a cura di Giuseppe Moscatt, Associazione Culturale Italo – Tedesca di Siracusa. Lettura poesie a tema.
Già il 13 Maggio, alla Biblioteca Comunale, si è tenuta la lettura animata per i piccoli alunni dell’Asilo Scuola Paritaria PamEly’s Dream.
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