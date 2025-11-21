Torna il Presepe Sommerso nelle acque di Siracusa, cambia la viabilità per l’installazione

Giorno 08 dicembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, in Riva Forte Gallo, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra il Ponte Umbertino e il ponticello suddetto, il divieto di sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori.
Questo prevede il contenuto dell’ordinanza di Polizia municipale emessa in questi giorni per regolare il traffico e consentire l’installazione della natività.
