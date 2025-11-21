Ultime news

8 dicembre

Torna il Presepe Sommerso nelle acque di Siracusa, cambia la viabilità per l’installazione

In Riva Forte Gallo, sul lato destro del senso di marcia

Giorno 08 dicembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, in Riva Forte Gallo, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra il Ponte Umbertino e il ponticello suddetto, il divieto di sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i veicoli interessati ai lavori.

Questo prevede il contenuto dell’ordinanza di Polizia municipale emessa in questi giorni per regolare il traffico e consentire l’installazione della natività.


