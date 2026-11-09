Torna il Treno del Barocco: 8 dicembre da Siracusa a Modica, fermate anche a Noto e Avola

Attualità · Evento

L’8 dicembre un treno storico collegherà Siracusa a Modica: viaggio a bordo delle automotrici ALn 668.

Un viaggio attraverso il Val di Noto a bordo di un treno storico, riscoprendo il fascino delle ferrovie di un tempo. L’8 dicembre le automotrici ALn 668 della Fondazione FS partiranno da Siracusa per raggiungere Modica, offrendo ai passeggeri l’opportunità di attraversare alcuni dei centri più caratteristici della Sicilia sud-orientale.

Il convoglio percorrerà la tratta ferroviaria che da Siracusa attraversa Noto, Rosolini, Ispica, Pozzallo e Scicli, prima di raggiungere Modica. Un itinerario che permetterà di ammirare il paesaggio del Val di Noto viaggiando su automotrici d’epoca, riconoscibili per i sedili in similpelle e i finestrini abbassabili.

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La partenza da Siracusa è prevista alle 9.00, con arrivo a Modica alle 10.50. I viaggiatori potranno trascorrere la giornata nella città della Contea, visitando il centro storico, le chiese barocche e i luoghi legati alla tradizione del cioccolato modicano. Ad Avola il convoglio arriverà alle 9:25 e ripartirà alle 9:27, a Noto arriverà alle 9:34 per poi ripartire alle 9:36. Tappe anche a Rosolini, Ispica, Pozzallo e Scicli.

Al rientro, invece, il treno partirà da Modica alle 18:25 per poi arrivare a Noto alle 19:40 (partenza 19:42) ad Avola alle 19:50 (ripartenza alle 19:52) e infine a Siracusa alle 20:20.

Il biglietto costa 10 euro a tratta per gli adulti e 5 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni. Gratuito il viaggio per i bambini sotto i 4 anni. I titoli di viaggio sono acquistabili attraverso il sito e l’app di Trenitalia oppure nelle biglietterie.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio ferroviario e turistico del territorio, attraverso un’esperienza di viaggio che unisce mobilità, storia e scoperta delle città barocche della Sicilia sud-orientale.