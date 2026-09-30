Torna la Mela di Aism nelle piazze di Siracusa e provincia

Attualità · 2,3 e 4 ottobre

Torna anche quest’anno nelle piazze di Siracusa e provincia l’appuntamento con la Mela di AISM. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, con una piccola donazione sarà possibile acquistare un sacchetto di mele e sostenere così la ricerca scientifica, i servizi e la tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

I volontari dell’AISM, con la collaborazione anche dell’associazione nazionale Bersaglieri, del Gruppo Agesci Siracusa 14 e dell’AVIS di Noto, saranno presenti a Siracusa in piazza San Giovanni alle catacombe e al Centro commerciale Archimede, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, e in provincia nelle piazze di Augusta, Avola, Carlentini e Noto. Come ogni anno, chi lo volesse, a fronte di una piccola donazione di 12 euro, potrà acquistare un sacchetto da 1,8 kg di una delle tre varietà di mele disponibili – Noared (rosse), Golden Delicious (gialle) oppure Granny Smith (verdi).

“Scendere in piazza con La Mela di AISM significa dare a un semplice atto di generosità un valore tangibile – sono le parole di Alessandro Ricupero, presidente provinciale di AISM Siracusa -. Con ogni confezione acquistata si finanziano la ricerca scientifica, i servizi per le persone e la difesa dei loro diritti, perché un numero sempre maggiore di persone possa affrontare il futuro con serenità e fiducia. Grazie al sostegno di tutti, nella nostra provincia, possiamo dare assistenza a oltre 800 persone”.

Anche quest’anno Chef Alessandro Borghese al fianco di AISM.

Volto della campagna La Mela di AISM da dodici anni, Chef Alessandro Borghese ha realizzato una speciale ricetta con le mele che unisce equilibrio, raffinatezza ed originalità, “Macaron che passion!”. Sul pieghevole dell’evento sarà presente un QR dove scaricare questa dolce creazione e tutte le altre ricette a tema ideate dallo Chef in questi anni.

Al suo fianco, la madrina, scrittrice, conduttrice e attrice Antonella Ferrari, l’attore e il ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori contribuiranno a rendere ancora più speciale questa edizione dell’evento.È possibile prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni Provinciali AISM, il cui elenco è disponibile sul sito www.aism.it/mela.