Torna l’appuntamento con il Gran Galà del Pizzolo di Sortino. Sabato 25 e domenica 26 la seconda edizione della manifestazione che mette insieme cibo, spettacolo e tradizione.

Oltre agli stand che saranno distribuiti lungo corso Umberto, in cui gustare le varietà di pizzolo preparate appositamente dai ristoratori locali (salati, dolci, vegetariani e gluten free), sarà possibile visitare mostre fotografiche, allestite nei cortili, assistere a spettacoli e visitare i musei cittadini, eccezionalmente aperti per tutta la durata della manifestazione.

L’apertura degli stand è prevista per le 18 di sabato e per le 11 di domenica ed è garantito il servizio navetta gratuito, da e per il centro cittadino.